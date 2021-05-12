仁寶首季純益年增3.33倍 EPS 0.6元 近十年同期新高

仁寶 (2324-TW) 今 (12) 日公布首季財報，受惠筆電、智慧裝置動能強勁，傳統淡季效應不明顯，加上業外挹注，單季稅後純益達 26.2 億元，季減 42.82%、年增 3.33 倍，每股純益 0.6 元，創下近十年同期新高。

仁寶首季營收 2699.92 億元，季減 19.16%、年增 48.31%，毛利率 3.56%，季減 0.11 個百分點、年增 0.29 個百分點，營益率 1.21%，季減 0.33 個百分點、年增 0.72 個百分點，稅後純益 26.2 億元，季減 42.82%、年增 333.06%，每股純益 0.6 元。

業外方面，仁寶首季業外利益達 3.94 億元，其中匯兌利益達 1300 萬元，利息收入、投資利益則各達約 2.28 億元、9500 萬元，出貨方面，仁寶首季筆電出貨則達 1310 萬台，季減 16.56%、年增 67.95%，寫下最旺首季紀錄。

仁寶指出，筆電訂單穩健，能見度至少已達今年上半年，營運不淡，但短期 CPU、面板、電源 IC 等零組件仍吃緊，將使部分訂單遞延出貨，不過評估整體需求仍強，維持第 2 季筆電出貨季增逾 1 成展望，全年筆電出貨則可望年增 10-15%，達逾 4700 萬台。

非個人電腦方面，仁寶看好，第 2 季起隨著平板、智慧裝置、穿戴裝置等新品拉貨動能增溫，加上車用、5G 等產品出貨，全年維持雙位數成長目標。

另一方面，仁寶宣布將出售昆山液晶電視廠，預計交易金額人民幣 9.56 億元 (約新台幣 41.29 億元)，處分利益約人民幣 4.65 億元 (約新台幣 20.11 億元)，預期最快本季認列，估可貢獻每股純益約 0.45 元。