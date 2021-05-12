〈國內疫情升溫〉台北東區警戒！SOGO復興店恐有確診者入館 提早打烊全面消毒

遠東 SOGO 百貨今 (12) 日接獲台北市衛生局通知，可能有染疫者進入台北東區的 SOGO 復興館，因此，復興館提早於下午 4 點 30 分閉店進行全面環境清潔消毒，同時，SOGO 也要求復興館全體百貨專櫃人員做自主健康監測。

SOGO 說明，復興館基於對消費者的保護，主動進行消毒，確診狀況還是以防疫指揮中心發布為準，但提早於下午 4 點 30 分閉店全館消毒。

SOGO 強調，全台遠東 SOGO 百貨配合政府防疫升級，滾動式調整賣場防疫規格，已啟動相關防疫措施，入場人數將採總量管制。

對於餐飲，SOGO 於美食街啟動單一入出口，並進行實聯制，用餐區全面設置壓克力安全隔板，而店內主題餐廳同樣將落實實聯制登記，營業賣場暫停試吃活動，並設置外送平台統一取貨區。

SOGO 強調，入店須確實測量體溫。超過 37.5 度者，拒絕入內。

另外，環球購物中心指出，繼導入科技化的 UVC LED 空氣除菌系統後，今再升級啟動五大防疫措施，率先採取進入商場實施實聯制，並進行人流總量管制，而全台 7 店館內和專櫃員工也將改以每日每 3 小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫，並將於近期設置「無接觸快取區」方便外送服務。