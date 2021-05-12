【富蘭克林】疫情影響，逢低挑選科技股

受到國內新冠疫情升溫影響，周三台股終場大盤收低 680.76 點或 - 4.11%，收 15,902.37 點 (證交所，截至 5/12 收盤)，成交量 7,727.72 億 (台幣)，跌破季線。富蘭克林華美投信認為，台灣疫情擴大本土案例增加且有不明感染源，又盤中傳出疫情指揮中心可能升級至三級警戒，恐慌性賣壓一度造成大跌 1 千 3 百點，所幸盤中部長陳時表示今日應不會進入三級警戒，故使尾盤拉升，跌幅縮小。

今日 (5/12) 由於情緒性殺盤導致台股盤中殺破千點，回測前波低點整理區間，盤中一度貫破前波箱型整理區間下緣，所幸尾盤收長下影線，多方收復部分失土。後續需觀察大盤能否在 15,631 點前波整理下緣位置穩住，市場情緒才能回穩並累積多頭能量上攻。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，儘管疫情利空所帶來的情緒性賣壓，短線對於台灣經濟基本面看法並未改變，市場資金仍在台股各產業之間輪動，且相較於全球市場，台灣相對於其他亞洲各國，2021 年度受外資券商獲利預期 EPS 上調幅度台灣是亞洲區最大，因此相對亞股、仍看好台股的後勢表現。

另外，由技術面來看，周書玄也提醒，因受到本土疫情不明原因確診個案上升，加上 MSCI 調降台股權重影響，近兩日加權指數殺低，已經跌破 60 日均線 (季線)，加上成交量暴增至 7,727 億元，預估仍需一段時間整理消化，建議不妨先持續觀察國際疫情與台灣變化狀況。而針對超跌的電子股而言，可趁機尋找績優且股價超跌具投資價值浮現者，逢低介入。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本文提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。本文提及之指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。富蘭克林華美投信獨立經營管理。