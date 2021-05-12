歐盟再吃敗訴！法院宣判亞馬遜不須向盧森堡補稅2.5億歐元

歐洲第二高等法院周三 (12 日) 駁回歐盟委員會的要求，宣布亞馬遜 (AMZN-US) 不必向盧森堡政府補繳 2.5 億歐元 (約 3.03 億美元) 的稅款，繼去年 7 月的蘋果與愛爾蘭補稅案後，歐盟再度吃下敗訴。

歐盟 2017 年指控亞馬遜非法避稅，違反歐盟的國家補助法規，要求亞馬遜必須向該公司的歐洲總部所在地，即盧森堡補稅 2.5 億歐元，引發亞馬遜和盧森堡強烈不滿，並向歐洲法院提出上訴。

歐洲第二高等法院今日宣判，歐盟委員會無法證明亞馬遜自盧森堡政府獲取非法稅收優惠，在與盧森堡政府的稅收協議中，亞馬遜並未享有選擇性優勢 (selective advantage)。

亞馬遜發言人周三透過電子郵件表示，法院判決符合公司長期以來的立場，並重申亞馬遜並未享受任何特殊待遇。

這對歐盟反壟斷專員 Margrethe Vestager 來說無疑是一大打擊，Vestager 致力於援引國家補助法規，來打擊跨國企業與歐盟國家間的稅收優惠協議。

除亞馬遜外，歐盟此前以享受非法稅收優惠為由，要求蘋果 (AAPL-US) 向愛爾蘭補稅 130 億歐元 (約 150 億美元)，歐洲法院在去年 7 月時宣判蘋果勝訴。