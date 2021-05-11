搶進低利！亞馬遜現金滿手仍發債 傳規模185億美元

彭博引述知情人士說法報導，亞馬遜 (AMZN-US) 發行 185 億美元債券，為該公司歷來最大發債規模，顯示就連坐擁近 730 億美元現金的電商巨頭，也難以抵擋超低借貸成本的魅力。

亞馬遜原本打算發債 150 億美元，但實際金額較高，主要用於債務再融資和執行庫藏股。知情人士透露，這次發債分八批發行，天期最長的 40 年期債券殖利率比 10 年期公債高 95 個基點，低於一開始洽談的約 115 個基點。

此外，亞馬遜發債規模中最小的一批、約 10 億美元的固定利率 2 年期債券，將用於再生能源、平價住宅、削減建築物碳排放等永續計畫。

這是亞馬遜自 2020 年 6 月迄今首次發債，也是今年來僅次於 Verizon(VZ-US) 的發債案， Verizon 於 3 月發債 250 億美元。

不少企業雖然手頭不乏現金，但債券市場充滿機會、加上利差處於三年低點，正是利用低廉資金的大好機會，這使美國擁有投資級信評的公司正把握美國經濟從疫情復甦的時機，把更多資金投入企業併購和股利發放，或是舉債集結更多資金。

亞馬遜上季獲利新高，本季營收預測遠勝市場預期，截至 3 月底的現金和約當現金部位達到 730 億美元，接近歷史新高。

Moody’s 調升亞馬遜評等

穆迪 (Moody’s) 周一調升亞馬遜的評等，調高一級至第四高的 A1。

信評機構在企業發債仍調升評等並不常見，穆迪分析師 Charles O’Shea 表示，亞馬遜發債用途可幫助公司成長，雖然暫時提高槓桿，但將隨時間分配在帶動公司成長的資本支出上。