〈國內疫情升溫〉盤點9大金控、2國銀防疫再升級

國內疫情加劇，除了中央疫情指揮中心擴大防疫六措施，金融機構因為肩負「營運不得中止」的重要任務，防疫也大多再度升級，《鉅亨網》今 (12) 日盤點 9 大金控、2 國銀最新防疫升級規定。

★富邦金八大防疫規格 禁止訪客搭乘電梯、進入辦公區域

富邦金控 (2881-TW) 表示，自去 (2020) 年持續實施「富邦金融控股股份有限公司暨子公司因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情之緊急應變機制」，均嚴密監控疫情並動態調整各項防疫措施。因應機師染疫及防疫旅館群聚感染事件，富邦金控已自 5 月初率先提升防疫規格，5 月 11 日因應中央流行疫情指揮中心宣布提升疫情警戒至第二級，富邦金控內部疫情分級亦同步提高至第二級，並於當日下午與各子公司召開「金控層級 COVID-19 疫情應變小組會議」，進一步提升八大項防疫規格如下：

一、金控層級疫情應變小組會議：於 6/8 前，依每日疫情變化，機動性召開會議。

二、活動足跡防疫：自 5/3 起，同仁或同住親友如有與確診個案活動足跡的時間 / 地點重疊者，或同住親友被通知停班停課 / 遠距上課者，則安排同仁於事實發生日翌日起進行 14 天 (含例假日) 居家辦公，或於同住親友停班停課 / 遠距上課期間進行居家辦公，返回辦公場所後續為自我健康監測 7 天。此措施較指揮中心要求的 14 天自我健康監測更高標準。

三、營業單位防疫：自 5/3 起，各子公司營業處所提高之防疫規格包含：增加消毒頻率、櫃台設置透明隔板、實施進出單一路線、落實對出入人員及客戶量體溫或增設紅外線體溫偵測等。

四、訪客管制措施：自 5/3 起，全面實施「各富邦大樓訪客管制措施」，一律禁止訪客搭乘電梯及進入辦公區域。

五、自主健康監測：自 1 月下旬，凡逢三天以上連續假期後的上班日，全體同仁一律採行 7 天自主健康監測，每日早晚落實量測體溫，上班全程配戴口罩等。

六、 會議型態調整：以電話或視訊會議為原則，避免群聚風險。

七、異地辦公、分樓層辦公、分流上下班等：台北富邦銀行核心業務自去年啟動異地辦公至今，將持續實施，其餘各公司已自本週陸續啟動核心業務異地辦公、分樓層辦公、分流上下班等相關事宜。

八、集會活動管理：於 6/8 前，除配合指揮中心之要求，停辦舉辦室外 500 人以上或室內 100 人以上的集會活動；此外，富邦金更進一步要求各子公司如欲舉辦室外 250 人或室內 50 人以上的集會活動，應事前提報防疫計畫予所屬公司防疫小組同意。

★國泰金啟動異地辦公 法說會改為線上直播

國泰金 (2882-TW) 自今日立即啟動異地辦公、居家辦公，另 5 月 17 日法說會改為線上法說，6 月 11 日股東會防疫措施也在規劃中。

國泰金宣布，自明日起啟動兩大防疫升級措施，1. 立即啟動異地 / 居家辦公，但並非所有員工都居家辦公，是採分批的方式來分散風險。2. 實體活動人數上限室外 200 人 / 室內 50 人。

至於 5 月 17 日即將登場的法說會，國泰金也表示，因為疫情升級，國泰金控 2021 年第一季法人說明會將調整為電話會議 / 線上直播形式舉行。而股東會相關防疫措施則正規劃中。

★開發金本周啟動異地 / 居家辦公 補助自費疫苗接種費用

開發金 (2883-TW) 今日表示，因應中央流行疫情指揮中心宣布提升疫情警戒，相關防疫工作依該公司制定之「嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 防疫工作守則」及「重大災害應變作業要點」辦理，並於本週啟動異地辦公及居家辦公。開發金控及旗下子公司已於 2020 年進行多次相關演練及測試，若疫情持續升溫，將啟動相關規定，將可確保各項業務不受防疫影響。

另外，開發金控補助自費接種疫苗的費用（每人每劑上限新台幣 600 元），以鼓勵同仁接種疫苗，主動關心自身安全。

★玉山金室內集會人數限制 啟動重要部門異地辦公

玉山金 (2884-TW) 表示，自華航事件後，該行已自行提高防疫等級，遵循原則與做法與今日指揮中心公布要求相同。更將留意室內集會人數限制等規範及啟動重要部門異地辦公機制。至於股東會將依據臺灣集中保管結算所股份有限公司頒布「因應防疫召開股東會之作業指引」辦理。

★元大金營運不中斷 下周一啟動異地辦公

元大金 (2885-TW) 表示，元大金控恪遵中央流行疫情指揮中心與主管機關指引，在確保營運不中斷，落實內控與資安要求下，元大金控及子公司計畫下週一（17 日）起，啟動異地辦公機制。而 6 月 7 日股東常會，將依據台灣集中保管結算所有限公司頒布「因應防疫召開股東會之作業指引」辦理。

★台新金啟動異地備援 校園徵才取消改線上視訊

台新金 (2887-TW) 表示，配合指揮中心提升疫情警戒，實施相關防疫措施包括：上班全面戴口罩、限制實體會議人數、並儘量改視訊或線上會議、暫停社團活動及按摩坊，並啟動異地備援，會隨時滾動式檢討。

台新金進一步表示，原訂於本周六 (5/15) 舉辦的臺灣大學校園徵才博覽會，配合政府防疫政策取消舉辦，為協助青年學子順利求職就業，台新金控將改於線上徵才並以視訊進行面試，有興趣的同學可至台新金控人才招募網站上瀏覽職缺。

台新金表示，今年該公司為了強化國內外業務推展，釋出超過 1000 名內外勤職缺，包括儲備菁英 (MA)、法金助理客戶關係經理人 (ARM)、理財專員、客服專員等多項職務。

★國票金定出六大防疫措施 股東會已沙盤推演擬妥備案

國票金 (2889-TW) 表示，配合 CDC 二級防疫指示的「防疫措施及社交距離注意事項」，定出六大防疫措施如下：

一、全體同仁進入國票金控大樓及公司辦公區域工作，每日仍應配戴口罩及配合上午及下午量體溫及務必使用酒精性乾洗手液。

二、全體同仁於個人座位區工作時，可卸下口罩，但遇有他人因洽公接近時，雙方應自主維持適當的社交距離，如有必要，仍應即時配戴口罩進行討論及互動。

三、各項會議召開時或於密閉空間進行討論時仍應配戴口罩出席。

四、訪客 (如: 客戶、廠商、顧問等) 進出本公司仍需配戴口罩，並配合量體溫及使用酒精性乾洗手液，另需留存所有訪客實名紀錄 (包括姓名、連絡電話及住址)。

五、減少外部訪客不急需之拜會行程。

六、請全體同仁持續注意衛福部防疫訊息，若與疫情病患或隔離者有接觸史，請盡速回報行政處，以降低病毒及細菌的感染風險，保護自身及共事同仁們的健康。

至於 6 月 18 日將召開的股東會，國票金副總暨發言人邱銘恩表示，該金控已先有備案，疫情二級警戒若沒有結束的話，會針對有可能超過 100 人的風險，另外準備同一層樓另一個分散的會議室，以同步直播的方式來處理。如果假設二級警戒結束的話，就繼續按照 CDC 或金管會公布的指引處理，且如果最近金管會公布的規範跟國票金內部規範有差別，也會依循金管會規定為主。如果升到三級警戒，就一切依衛福部、證交所和金管會指示辦理。

★永豐金 IT 盤點居家上班網路需求 規劃異地備援硬體

永豐金控 (2890-TW) 表示，延續上週大樓封閉管制、減少內部會議集結、營運不中斷作業配對替代機制，即起至 6 月 8 日，追加暫停實施教育訓練及大型講座。此外，預判疫情再度升級緊繃之可能性，IT 將全面盤點各單位居家上班網路 license 需求；另針對資訊、客服、交易室重要維運單位，已事先規劃異地備援中心相關硬體措施。

★中信金下周全面啟動異地備援 / 居家辦公 全額給薪 2 日疫苗接種假

中信金 (2891-TW) 表示，該金控疫情應變小組今日公布，除部分單位已於 5/6 啟動異地備援辦公者外，中信金控轄下各單位自今年 5 月 17 日 (下周一) 起，全面啟動異地備援及居家辦公措施。

為強化防疫措施及自主健康管理，中信金控自今年 5 月初便已實施上下班分流，員工採取三班制彈性上班，避免尖峰時間人潮集中的感染風險，並規定同仁於上班時間須全天候配戴口罩，內部會議討論以電話或視訊方式進行，跨大樓及不同樓層同仁盡可能降低業務接觸。

此外，為響應政府新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗施打政策，保護同仁健康，自 5 月 5 日起便提供同仁 2 日全額給薪「疫苗接種假」，以因應同仁接種後如有不良反應情形，依個人狀況需求請休。

★一銀提供三種給薪防疫相關休假

除了上述各金控，第一銀行也宣布，除強化各單位防疫措施，並延期或取消 6 月 8 日前舉辦之大型（室外 500 人以上，室內 100 人以上）集會活動，且宣布同仁可申請「疫苗接種假」。

雖然現行疫苗接種假未強制雇主應付薪資，不過，第一銀行表示，為落實員工照護並積極配合政府強化民眾接種新冠病毒疫苗意願，同仁申請疫苗接種假可併入同年度病假天數於 30 天內給薪。第一銀行不僅提供給薪優於法令的疫苗接種假，同仁申請「防疫隔離假」及「防疫照顧假」也都可以併入同年度事假天數於 14 天內給薪。



第一銀行也要求同仁應嚴格遵守五大防疫措施，包括上班時間全程佩戴口罩、避免出入人多擁擠場所、用餐時嚴禁交談並保持適當區隔或使用隔板、引導來行客戶落實「實聯制」與量測體溫及手部消毒並確保維持社交距離和全程佩戴口罩，以及定期實施環境清潔消毒與下班前以酒精消毒不特定人經常使用的區域。

臺灣企銀 (2834-TW) 也表示，配合主管機關防疫規定，同仁及客戶入行須量測體溫、手部消毒、佩戴口罩，並維持社交距離外，此次因應國內疫情警戒提升至第二級，自昨 (11) 日起客戶進入該行各營業據點及辦公場所，皆強制採行「實聯制」，填寫姓名及電話。

國內疫情嚴峻，臺灣企銀已於日前分批啟動異地備援，並將於本周五升級防疫措施，全行施行異地、分層辦公，部分人員居家辦公，多元模式分散群聚風險，並隨疫情變化機動調度。另該行已取消辦理各類非必要會議及課程等活動，同時減少外部訪客來行洽訪行程，降低當面接觸機會。

為防疫考量，臺灣企銀 5 月 31 日法說會採線上形式，6 月 25 日股東常會亦已研擬戶外開會相關配套，並依主管機關防疫指引，採人流管制、動線規劃、全程佩戴口罩、酒精消毒及發燒者禁止進入會場等，該行如因疫情影響而須變更股東常會召開地點或日期時，將於「公開資訊觀測站」發布重大訊息公告。

★台企銀擬規劃戶外股東會

臺灣企銀補充，依據個資法，民眾進入該行所提供的實聯制資料，僅配合主管機關疫情調查及聯繫使用，當事人可請求查詢、閱覽或複製資料，原資料於該行保存 28 日後立即銷毀，民眾無須擔心個資外洩。

針對中央流行疫情指揮中心公佈的確診個案活動足跡，臺灣企銀皆於第一時間調查同仁是否有接觸史，持續要求並追蹤同仁自主健康管理情形。臺灣企銀總行大樓員工餐廳，於疫情爆發初期就於各餐桌增設隔板且每日消毒，近日新增製作外帶便當供同仁購買，避免群聚用餐。

在零接觸原則下，臺灣企銀於總行出入口設置紅外線熱像儀感測體溫，亦持續要求同仁及客戶務必正確戴口罩及勤洗手，同時於各樓層加強補充酒精乾洗手液，供同仁隨時使用。臺灣企銀表示，面對防疫將以嚴謹及超前部署的心態隨時調整，確保為廣大中小企業客戶的金融服務，不因疫情而中斷。