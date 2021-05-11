〈國內疫情升溫〉金融業須強化四大防疫措施 即日起進銀行強制戴口罩

國內疫情升溫，配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒標準至第二級，金管會今 (11) 日宣布，為了嚴守社區防線，金融業要強化四大防疫措施，其中，即日起要求民眾進入銀行、券商、保險公司、信用社等營業場所強制配戴口罩，並確實量體溫。

金融機構須注意落實的四大事項包括：

一、持續落實「民眾進入銀行、證券期貨商、保險公司、信用合作社等營業場所強制配戴口罩」之規定，並確實執行體溫量測等防疫措施。

銀行局表示，去年 4 月 20 日配合強制中央流行疫情指揮中心要求，民眾進銀行需強制配戴口罩，去年 6 月 10 日有公告鬆綁不再強制性要求，但各銀行至今都有持續要求民眾進入分行辦業務都要配戴口罩、量體溫。且去年 12 月 1 日起，指揮中心啟動「秋冬專案」，針對民眾進入 8 大場所 (包含銀行) 要配戴口罩，之後因海外疫情仍很嚴重，2 月下旬指揮中心宣布持續進行秋冬專案至今，因此配戴口罩的規定，對金融機構來說都持續落實。

若民眾發燒或未戴口罩，經過行員勸導仍堅持要進入銀行等金融機構場所，依法可依照傳染病防治法，開罰新台幣 3000 元至 1 萬 5000 元。

二、配合指揮中心提升防疫等級，原則停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上的集會活動。

三、各金融機構如採行居家辦公、分區或異地辦公，請強化內控機制，依據銀行公會及產壽險公會資安等相關規定，確實落實內部所訂遠端作業營運管理辦法，並注意維持內部控制制度的有效性。

據金管會統計，目前居家辦公與異地辦公的銀行，截至 5 月 6 日為止，異地辦公國銀（總行部份單位）有 11 家、外銀陸銀有 4 家；居家辦公國銀有 5 家、外銀陸銀有 13 家。

四、各金融機構應經常實施辦公環境及營業場所的消毒工作，落實強化防疫措施，如有確診或疫情立即通報，並做妥適隔離、消毒處置。

之前北富銀行內湖分行證實有確診者去過，銀行局表示，目前該分行經過消毒後營運正常，有接觸的行員採居家辦公 14 天，由其他分行行員支援。