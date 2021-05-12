台泥Q1 EPS 0.57元 投資12億元擴大環保綠能布局

台泥 (1101-TW) 今 (12) 日公告第一季財報，稅後純益 33.19 億元，雖然季減 5 成，但年增 1 成，每股純益 0.57 元；台泥也同步公告，擬斥資人民幣 1.6 億元、近新台幣 7 億元，在中國山西成立合資公司，並增資台泥儲能科技 5 億元，擴大環保綠能布局。

台泥第一季因過年連假，進入傳統淡季，工作天數減少，導致營收獲利較前季下滑。

不過，受惠中國持續推動基建刺激經濟發展，加上推動錯峰生產、供給側改革支撐水泥價格持穩，均有助推升台泥今年營運。

除了水泥本業暢旺外，台泥也擴大環保綠能布局，子公司台泥英德擬與其他投資合作夥伴，在中國山西新設立合資公司，名稱暫定台泥晉中環保科技。

台泥表示，台泥晉中環保科技除了水泥、石灰石、建材產品批發與銷售外，也將聚焦新材料技術及環保技術的推廣；而台泥晉中環保科技資本額人民幣 4 億元，台泥持股約 4 成。

另外，台泥也增資持股 100% 子公司台泥儲能科技 5 億元；也是台泥儲能科技成立以來最大手筆的注資，資本額一口氣推升至 5.06 億元；台泥解釋，此次投資是因應集團能源政策，後續也規劃參與各項儲能相關開發案。