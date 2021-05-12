〈國內疫情升溫〉因應防疫 公股銀警戒陸續啟動異地辦公

因應國內疫情變化，公股行庫再度啟動異地辦公等防疫措施，包含國銀龍頭台銀等公股行庫即日起陸續取消大型集會活動並啟動異地辦公模式，落實指揮中心的防疫規定。

隨著本土病例增加，指揮中心日前宣布啟動二級防疫警戒，取消室外 500 人以上、室內 100 內以上的集會活動，而員工規模眾多、需與客戶面對面接觸的金融業也不敢大意，近日先後啟動異地辦公模式。

台銀規劃將營運部、財務部與國際部等重要部門，人力拆半分散在不同辦公室辦公，為確保服務人力不中斷，如有員工被隔離，就從其他區域調派人力支應；此外，即日起也取消 50 人以上會議，改採線上模式進行。

兆豐銀行表示，目前約有 300 人實施異地辦公，地點分散在兆金大樓、兆吉大樓、衡陽大樓、台開大樓、信卡處所在的三重分行等地；此外，包括總行、分行近期也盡可能減少客戶拜訪，內部會議改以視訊取代實體會議。

兆豐銀行強調，各分行對於來訪客戶已啟動實聯制，並針對分組在家上班展開沙盤推演，提前預作準備，因應疫情變化。

華南銀行也從 12 日起陸續啟動異地備援辦公，以松江大樓、長安大樓、圓山大樓及中壢大樓作為備援辦公室，人數超過 300 人；至於客戶服務中心則以中壢大樓為備援辦公室，集中作業中心北、中、南票據中心互為備援。

另外，各營業單位也以鄰近營業單位互為備援，並將全面設置防疫隔板，確實執行來行客戶量測體溫、佩戴口罩、使用酒精消毒及實聯制，預防疫情升溫期間群聚增加染疫之不確定性，確保營運正常運作不中斷。

為協助員工落實防疫，華銀也提供全行員工享有「防疫隔離假」、「疫苗接種假」及「防疫照顧假」，其中「疫苗接種假」可併入當年度病假計算，天數於 30 天內薪資照給；另外，員工申請「防疫照顧假」，可併入當年度事假計算，天數於 14 天內薪資同樣照給，優於法令規定。

第一銀行 13 日起針對來訪客戶實施「全面實聯制」，17 日起啟動異地辦公，初步規劃異地辦公人數超過 200 名，一旦選任人員展開異地辦公後，就不得與原辦公大樓人員碰面。

另外，為鼓勵員工施打疫苗，員工申請疫苗接種假可併入同年度病假天數於 30 天內給薪；申請「防疫隔離假」及「防疫照顧假」也可併入同年度事假天數於 14 天內給薪。

台企銀表示，因應國內疫情警戒提升至第二級，即日起客戶進入該行各營業據點及辦公場所，皆強制採行「實聯制」，填寫姓名及電話。

此外，銀行也在日前分批啟動異地備援，並 14 日起將全行施行異地、分層辦公，部分人員居家辦公，多元模式分散群聚風險，並隨疫情變化機動調度。



