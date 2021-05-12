〈國內疫情升溫〉鴻海因應警戒升級 台灣廠區祭七大措施加強防疫

鴻海 (2317-TW) 因應國內提升疫情警戒至第二級，集團也今 (12) 日也發出公告，即日起至 5 月 28 日，台灣廠區啟動加強防疫措施，包括全程配戴口罩、禁止訪客、改發便當、避免集會、暫停跨廠交流、暫停開放健身及按摩服務，返台幹部入廠需提供核酸檢測陰性報告等七大措施。

根據鴻海台灣地區防疫指揮中心的公告，廠區內務必全程戴口罩，未配戴口罩者，則可依疾管署規定開罰，同時廠區也管制一般訪客禁止進入各廠區，VIP 訪客如需進入廠區，也須向廠主申請。

另外，鴻海台灣各廠區也暫停提供開放式餐飲，午晚餐一慮改以便當發放，健身房及紓壓按摩也暫停開放；並停駛上班時間的環廠線以及永寧線接駁車，以及停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上活動，避免群聚風險。

跨廠交流方面，鴻海也建議改採視訊代替面對面開會及交流；至於返台幹部在自主健康管理 7 日期間如果要入廠，鴻海也規定，必須提供居家檢疫 14 日期滿後的核酸檢測陰性報告。

鴻海強調，後續將視疫情狀況動態調整防疫措施，也呼籲員工在廠區內落實全程配戴口罩、勤洗手，保持社交距離。