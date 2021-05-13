太空探索ETF墜落 女股神拋售維珍銀河

週三 (12 日) 科技股「女股神」凱薩琳伍德 (Cathie Wood) 領軍的方舟投資 (ARK Invest) 透露，旗下的太空探索 ETF (ARKX) 出售太空旅遊企業維珍銀河幾乎所有的股份。

此消息促使維珍銀河 (SPCE-US) 週三暴跌 11.55% 至每股 16.08 美元。

維珍銀河遭女股神拋售 (圖片：AFP)

太空探索 ETF 於 3 月 30 日 IPO 亮相以來，迄今，其市值已下跌了近一半。

當時該基金持有約 67.2 萬股的維珍銀河。隨後維珍銀河因測試程序和商業航班的延誤，維珍銀河董事長 Chamath Palihapitiya 和創始人 Richard Branson 出售股票影響，維珍銀河股價開始跳水。

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空探索公司 Blue Origin 5 月初宣布，將於 7 月 20 日動首航火箭載人太空任務，並且開賣機位，得標者將能體驗太空之旅。這讓維珍銀河股價再度受挫。

方舟投資於 4 月 20 日將 ARKX 中的維珍銀河持股砍近一半，維珍銀河公布第一季財報後，方舟投資再度砍倉，減少至僅 7,622 股，目前維珍銀河是太空探索 ETF 內最小的倉位 (約為 0.02%)。