通膨暴衝嚇壞市場 經理人：股市底部反而將浮現

通膨竄升再度引爆市場賣壓，道瓊指數連兩日暴跌，科技股、晶片股被拋售，但基金經理人認為，美股正遭遇雙重「恐慌事件」打擊，反而是股市底部浮現的時刻。

Fundstrat Global Advisors 創辦人 Thomas Lee 所說的雙重恐慌事件，一個指恐慌指數兩天跳漲 40%，另一個則是可觀察市場氛圍的跳動指數暴跌。當雙重恐慌事件發生，投資人在市場大幅修正時拋售股票，股市反而可能落底。

Lee 表示，過去兩天以來，被稱為恐慌指數的波動率指數 (VIX) 飆漲了 40%。這種情況從 1990 年迄今只發生過 20 次，而歷史經驗顯示，除非經濟正陷入衰退，否則 VIX 飆升通常只是恐慌和重置，洗掉投資人原本的情緒。

1990 年至今 VIX 兩日內飆漲 40% 歷次情形。取自 MarketWatch

1990 年至今的這 20 次，其中四次發生在空頭市場期間，16 次則發生在多頭市場。發生在多頭市場的這 16 次，標普 500 指數在之後的一個月、三個月和六個月，投報率中位數分別是 1.6%、6% 和 8.7%。

另一個恐慌事件是紐約證券交易所跳動指數 (NYSE Tick index)，該指數把紐交所上漲成分股家數和下跌家數相減，周二暴跌 2069 點，為 1999 年以來最重跌幅。

Lee 指出，紐交所跳動指數歷年跌最重的十次，過後一個月、三個月和六個月，標普 500 漲幅中位數分別為 4.8%、11.3% 和 21.9%，令人吃驚。

跳動指數歷年跌最重的十次 。取自 MarketWatch

他說：「雖然多數投資人可能會把周二的美股暴跌和 VIX 飆漲視為負面訊號，但令人意外的是，這其實是多頭訊號。要記住，多頭市場上揚時搭著手扶梯而上，下跌卻是搭電梯而下，也就是說，市場走多頭時穩定上漲，然後會突然重挫。因此 VIX 飆漲和跳動指數跌到極深的負數，反而是正面的訊號。」在這個階段，投資人應該把資金轉出科技股，轉入對經濟敏感的周期股。