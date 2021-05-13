期末庫存低 新收成也無益現狀 黃豆期貨價格飆8年多高點

黃豆期貨週三大幅上漲，創下自 2012 年 9 月以來的最高收盤價，主要由明年供應量恐依然緊繃的市場預期心理推動。

根據週三發布的《世界農業供求估算》月報，美國農業部預測 2021/2022 銷售年度美國黃豆期末庫存為 1.4 億蒲式耳，比 2020/2021 預測增加 2000 萬蒲式耳。

Teucrium Trading 總裁兼投資長 Sal Gilbertie 表示，儘管庫存預期會增加，「該報告證實黃豆到明年底的期末庫存非常緊繃這一點。大豆期末庫存本就太低，無法心安，而 USDA 證實這個情況甚至等到本季新收成後也不會改變。」

7 月交割的芝加哥黃豆期貨價格上漲 27¾ 美分，或 1.7％，收於每蒲式耳 16.42½ 美元，為交易最活躍的黃豆期貨自 2012 年 9 月 19 日以來最高收盤價。

以剩餘供應量的結轉天數來說，美國黃豆期末庫存 (即市場年度結束時剩餘的數量) 為 2019/2020 市場年度的 48.5 日，而 2020/2021 預計只有 9.6 日，2021/2022 目前為 11.6 日，「這還是基於天氣良好的假設上。」

與此同時，玉米和小麥期貨週三收低。

7 月交割的玉米期貨價格下跌 7.5 美分或 1％，至每蒲式耳 7.14¾ 美元。

7 月交割的小麥期貨價格下跌 12 美分或 %，收於每蒲式耳 7.29¾ 美元。

USDA 表示，著美國玉米總供應量增加和玉米使用量下降，預計 2021/2022 期末庫存將比去年增加 2.5 億蒲式耳，達到 15.1 億蒲式耳。

Daniels Trading 大宗商品高階經紀人 Craig Turner 表示，「期末庫存較交易時的估計多出了 1.5 億，這不是悲觀的數據，但也不是交易者想看到的那樣樂觀。」