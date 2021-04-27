 1

「黃小玉」價格登八年新高 糧價飆漲吹大通膨疑慮

鉅亨網編譯余曉惠
「黃小玉」價格登八年新高 吹大糧價通膨疑慮 (圖:AFP)
「黃小玉」價格登八年新高 吹大糧價通膨疑慮 (圖:AFP)
Tag
農作物黃小玉黃豆玉米小麥工業金屬通膨通貨膨脹乾旱暴雨中國進口

農作物主要種植地遭逢乾旱和暴雨，正使得小麥、玉米到黃豆漲至 2013 年以來最高，經濟學家警告，農作物高漲的成本很快將反映在雜貨店貨架上，吹大通膨疑慮。

美國、加拿大和法國的小麥田、以及巴西的玉米田都受到乾旱襲擊，阿根廷黃豆產地則飽受暴雨之苦。雪上加霜的是，美國農業帶今年夏天可能也逃不過乾旱。

供給有限的同時，中國需求增加，今年可能進口規模創新高的玉米，滿足豬隻飼養所需。StoneX 大宗商品首席經濟學家 Arlan Suderman 說，謠傳中國打算額外採購 100 萬公噸的玉米。

糧食原物料漲勢正在吹大通膨疑慮，從披薩、肉品甚至汽水都可能漲價。農作物漲勢甚至蔓延到工業金屬，鈀金創新高，銅價站上 10 年高點。

追蹤主要農產品的彭博農作物現貨指數，上周漲出現近九年來最大漲幅。小麥期貨上漲 3.8% 至每蒲式耳 7.395 美元，盤中一度漲至 2013 年 2 月來最高。

玉米期貨漲停，漲 25 美分至每蒲式耳 6.575 美元，是 2013 年 5 月來最高。

黃豆漲 1.5% 至每蒲式耳 15.3925 美元，稍早一度觸及 2013 年 6 月來最高。黃豆油也漲到 10 年高點，即使加拿大油菜籽種植面積將增加，也無助於減緩庫存緊俏的疑慮。

然而投資人多頭情緒尚未削減，在 4 月 20 日止的一周，黃豆淨多頭部位達到去年 9 月來最高，經理人對小麥看法也翻為做多。

Farm Futures 分析師 Jacquelline Hollad 說：「我們愈來愈接近必須分配需求的階段。農人有的已經沒有東西可賣，有的則是在等市場價格繼續漲得高一些。」

小麥、黃豆和玉米的 14 天強弱指數已經漲破 70，代表價格漲得過快過猛，進入超買水準。

(本文不開放合作媒體轉載)

相關新聞