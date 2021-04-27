「黃小玉」價格登八年新高 糧價飆漲吹大通膨疑慮

農作物主要種植地遭逢乾旱和暴雨，正使得小麥、玉米到黃豆漲至 2013 年以來最高，經濟學家警告，農作物高漲的成本很快將反映在雜貨店貨架上，吹大通膨疑慮。

美國、加拿大和法國的小麥田、以及巴西的玉米田都受到乾旱襲擊，阿根廷黃豆產地則飽受暴雨之苦。雪上加霜的是，美國農業帶今年夏天可能也逃不過乾旱。

供給有限的同時，中國需求增加，今年可能進口規模創新高的玉米，滿足豬隻飼養所需。StoneX 大宗商品首席經濟學家 Arlan Suderman 說，謠傳中國打算額外採購 100 萬公噸的玉米。

糧食原物料漲勢正在吹大通膨疑慮，從披薩、肉品甚至汽水都可能漲價。農作物漲勢甚至蔓延到工業金屬，鈀金創新高，銅價站上 10 年高點。

追蹤主要農產品的彭博農作物現貨指數，上周漲出現近九年來最大漲幅。小麥期貨上漲 3.8% 至每蒲式耳 7.395 美元，盤中一度漲至 2013 年 2 月來最高。

玉米期貨漲停，漲 25 美分至每蒲式耳 6.575 美元，是 2013 年 5 月來最高。

黃豆漲 1.5% 至每蒲式耳 15.3925 美元，稍早一度觸及 2013 年 6 月來最高。黃豆油也漲到 10 年高點，即使加拿大油菜籽種植面積將增加，也無助於減緩庫存緊俏的疑慮。

然而投資人多頭情緒尚未削減，在 4 月 20 日止的一周，黃豆淨多頭部位達到去年 9 月來最高，經理人對小麥看法也翻為做多。

Farm Futures 分析師 Jacquelline Hollad 說：「我們愈來愈接近必須分配需求的階段。農人有的已經沒有東西可賣，有的則是在等市場價格繼續漲得高一些。」

小麥、黃豆和玉米的 14 天強弱指數已經漲破 70，代表價格漲得過快過猛，進入超買水準。

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