特斯拉表態支持中國當局的汽車數據安全管理標準化

特斯拉 (TSLA-US) 在 12 日 (週三) 表示，該公司對於中國國家互聯網信息辦公室於 12 日所公布的《汽車數據安全管理若干規定 (徵求意見稿)》表示支持，贊成中國汽車業界的規格統一。

特斯拉於 12 日晚間在微博上投稿，內容寫道：「我們支持並響應行業發展進一步走向規範，共同助力技術創新。歡迎大家積極向有關部門建言獻策，推動汽車行業健康有序發展。」

特斯拉所提到的規範，就是前述中國國家互聯網信息辦公室於 12 日所公布的《汽車數據安全管理若干規定 (徵求意見稿)》。

該規範規定，汽車製造商在收集自家生產車輛的行駛數據時，有義務取得顧客的同意；營運者若要向境外提供個人情報及重要數據，有義務取得監管當局的同意。

中國國家互聯網信息辦公室正針對相關的規範內容來廣徵意見。

汽車搭載攝影鏡頭與感測器的情況日益普遍，該如何使用、傳送、保管這類資料，也是汽車製造商及各國當局的頭痛問題。

在 2021 年 3 月的時候，中國軍方單位就以特斯拉車上裝有攝影鏡頭、有資安風險為由，下令禁止特斯拉的汽車進入軍方住宅。特斯拉公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 也在當時表示，如果特斯拉的汽車有從事間諜活動，公司將會關閉。