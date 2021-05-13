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特斯拉表態支持中國當局的汽車數據安全管理標準化

鉅亨網編譯陳達誠
特斯拉表態支持中國當局的汽車數據安全管理標準化 (圖片：AFP)
特斯拉表態支持中國當局的汽車數據安全管理標準化 (圖片：AFP)
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特斯拉中國中國國家互聯網信息辦公室汽車數據安全管理若干規定資安馬斯克

特斯拉 (TSLA-US) 在 12 日 (週三) 表示，該公司對於中國國家互聯網信息辦公室於 12 日所公布的《汽車數據安全管理若干規定 (徵求意見稿)》表示支持，贊成中國汽車業界的規格統一。

特斯拉於 12 日晚間在微博上投稿，內容寫道：「我們支持並響應行業發展進一步走向規範，共同助力技術創新。歡迎大家積極向有關部門建言獻策，推動汽車行業健康有序發展。」

特斯拉所提到的規範，就是前述中國國家互聯網信息辦公室於 12 日所公布的《汽車數據安全管理若干規定 (徵求意見稿)》。

該規範規定，汽車製造商在收集自家生產車輛的行駛數據時，有義務取得顧客的同意；營運者若要向境外提供個人情報及重要數據，有義務取得監管當局的同意。

中國國家互聯網信息辦公室正針對相關的規範內容來廣徵意見。

汽車搭載攝影鏡頭與感測器的情況日益普遍，該如何使用、傳送、保管這類資料，也是汽車製造商及各國當局的頭痛問題。

在 2021 年 3 月的時候，中國軍方單位就以特斯拉車上裝有攝影鏡頭、有資安風險為由，下令禁止特斯拉的汽車進入軍方住宅。特斯拉公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 也在當時表示，如果特斯拉的汽車有從事間諜活動，公司將會關閉。

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