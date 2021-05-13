破產股鹹魚翻身 租車公司Hertz股價暴漲逾50%  

美國租車業者 Hertz(HTZ-US) 去年 5 月不敵疫情聲請破產保護，但隨著經濟重啟、加上晶片荒推升二手車需求，最近該公司的重整計畫吸引眾多角逐者，股價也大幅回升，股東不再擔心手中股票變成壁紙。

Hertz 股價周三收盤大漲 55% 至每股 5.72 美元，盤中漲幅最多達 68%。該公司提出破產重整計畫吸引眾多角逐者，最後由 Knighthead 資本管理公司、Certares 管理公司在內的機構得標，據悉對 Hertz 包含債務在內的估值為 74 億美元。

Hertz 預定 6 月脫離破產保護，此計畫仍需經由美國破產法院批准。

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，Knighthead 等華爾街巨頭的出價，能讓 Hertz 現有股東每股分到每股 8 美元，這在破產重整企業中十分罕見。競標者一開始的提議並不包括股票，且 Hertz 曾在 4 月中旬向股東表示，他們最終可能血本無歸。

過去一年來 Hertz 股價走勢。來源: Bloomberg

Hertz 是去年聲請破產企業中，規模數一數二大的一家，當時該公司股價曾因投機買盤而暴起暴落。在 GameStop 等迷因股之前，Hertz 是投機交易的熱門標的。

距離 Hertz 聲請破產過了一年，由於美國經濟迎向重啟，租車需求出現爆炸式成長，市場供不應求， Hertz 的身價也上揚。

Hertz 也意外從晶片荒當中受惠。晶片短缺使全球各大車廠停產，新車產量減少、價格上漲，二手車車價水漲船高，而租車公司通常是二手車庫存最穩定的來源。

Dollar Thrifty Car Rental 獨立顧問 Maryann Keller 說：「萬萬沒想到這些事件會交織在一起：車廠因為晶片短缺無法出貨，又正好碰到經濟重啟，旅遊需求回溫的時候。」

中古車火爆行情，近來已讓同為租車公司的 Avis Budget Group(CAR-US)，以及 Carvana(CVNA-US) 等線上二手車商股價大漲。

不過 Hertz 還有自己的問題要面對，該公司營收尚未回到疫情前的水準—2019 年達到該公司史上最高的 98 億美元。此外，如果晶片荒迫使 Hertz 無法買到足夠的新車、或是被迫繼續以高價買入中古車，最後讓消費者打退堂鼓，難保投資人對 Hertz 股票的熱情不會消退。

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