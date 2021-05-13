臉書主導的Diem協會放棄申請瑞士支付系統執照 總部遷往美國

美國 Facebook(FB-US) 所主導的數位貨幣 Diem(原本的 Libra) 的營運單位，12 日 (週三) 宣布放棄在瑞士的支付系統執照申請。營運總部也會從瑞士遷至美國，將優先發行與美元掛鉤的穩定幣 (Stablecoin)。

由 Facebook 等單位所設立的 Diem 協會 (原本的 Libra 協會) 在 12 日發布了上述訊息。該協會原先目標是發行全球通用的加密貨幣，如今改變方針，要優先發行與美元掛鉤的加密貨幣，搬遷營運總部正是為了配合未來的營運型態。

隨著業務型態改變，隸屬 Diem 協會的 Diem Networks US 也和美國的銀行控股公司 Silvergate Capital Corporation(SI-US) 攜手合作。子公司 Silvergate Bank 將負責和美元掛鉤的 Diem 的發行與資產擔保管理。

Diem 協會執行長 Stuart Levey 表示，Silvergate 是保護消費者與強化金融系統信賴性的理想合作夥伴。該協會打算在 2021 年內，展開與美元掛鉤 Diem 的運用實驗。

Facebook 在 2019 年 6 月提出發行數位貨幣的構想，並且成立了 Libra 協會。原本目標是要發行全球通用的加密貨幣，盼透過全球共通系統的建構來降低跨國轉帳成本，卻也接連引起各國監管當局及央行的擔憂。

除了可能對於金融政策造成不良影響，還有洗錢及個資問題的疑慮。在強大批評聲浪下，Libra 協會後來也在 2020 年 4 月改變方針，決定優先發行與單一貨幣掛鉤的穩定幣，並且將重點擺在美元上頭。協會名稱也在 2020 年 12 月改成 Diem 協會。