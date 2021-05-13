超不環保！特斯拉暫停比特幣購車

特斯拉開放比特幣購車短短不到二個月就喊卡了！週三 (12 日) 特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，基於比特幣造成環境成本很大，特斯拉暫停開放比特幣購車。

特斯拉執行長馬斯克週三推文表示，基於對環境的擔憂，特斯拉暫停使用比特幣支付購買旗下電動汽車。

馬斯克稱，加密貨幣在各方面都是不錯的想法，我們相信這很有發展前景，但目前環境成本過高。特斯拉將不會出售任何比特幣，一旦能夠以更高效可持續性的方式進行挖礦，特斯拉就會使用加密貨幣。

馬斯克週三推文表示，特斯拉暫停比特幣購車 (圖片：馬斯克貼文)

此消息促使比特幣價格應聲跌破 5.3 萬美元大關，一度來到 52,151.71 美元，截稿前，比特幣跌逾 7%，暫報 52,371.31 美元。

(圖片：coindesk)

眾所皆知，比特幣挖礦的能源消耗量相當高，劍橋大學分析顯示，比特幣網路耗電量相當於一個阿根廷的用電量。

比特幣造成環境成本很大，比特幣挖礦已在各國造成災難性的碳足跡，一筆比特幣交易碳足跡相當刷卡 73 萬次。

馬斯克一直公開大力支持比特幣、狗狗幣等加密貨幣，今年特斯拉 2 月提交給美國證券管理委員會 (SEC) 文件中透露，它購買價值 15 億美元的比特幣，並且未來可能會投資更多的比特幣或其他加密貨幣。

馬斯克於 3 月 24 日宣布，即日起開放美國消費者以比特幣，購買特斯拉電動汽車，消息轟動全球，當時比特幣價格 5.2 萬美元來看，意味不到一個比特幣就能買到一輛 Model 3 (約 3 萬美元) 或 Model Y (約 4.2 萬美元)

馬斯克近期透露，特斯拉開始接受比特幣作為付款方式以來，比特幣的價格就出現嚴重的波動。