Fed副主席：對CPI數據感到驚訝 但還不到收緊政策的時機

面對攀高的 4 月 CPI 數據，美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里德 (Richard Clarida) 周三 (12 日) 坦承對 CPI 數據感到驚訝，但仍重申通膨率上升僅為暫時現象，還不到收緊政策的時候。

美國周三公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.9%，創下 2008 年 9 月以來最大升幅，核心 CPI 也年增 3%，均高於市場預期。

克拉里達周三出席全美商業經濟學協會 (National Association for Business Economics) 會議時表示，4 月 CPI 數據確實遠高出他的預期，但重新開放經濟一定會對物價造成上行壓力，這只是暫時現象。

「重新開放這個總產值規模逾 20 兆美元的經濟體，花費的時間可能遠比關閉它還要更長。」克拉里達稱道。

他預計，通膨率將在 2022 年和 2023 年重返，甚至高於 Fed 設立的長期目標，符合 Fed 的新政策框架，並重申一旦有需要，Fed 將果斷採取行動。

目前，Fed 仍維持每月 1200 億美元購債步伐，並承諾在充分就業和平均通膨達成實質進展前，不會改變政策。

當被問及何時縮減購債 (Taper)，克拉里達認為，距離達到上述標準還需要一段時間，因此還不是時候。

相較於通膨數據，上周公布意外低於預期的非農就業報告，反而讓他更擔憂。

克拉里達稱道，近期勞動力市場前景似乎較經濟前景更具不確定性，當前就業人數仍較疫情前的高峰少了 820 萬人。

按當前就業增速來看，克拉里德預估，美國勞動力市場至少要到明年 8 月才能重回疫情前水平，但他仍看好今年經濟加速增長。