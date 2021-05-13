【Wen姐筆記】Mayday警報仍未解除 留意均線支撐力道

台股昨日上演 Mayday 驚魂，開盤跳空跌破季線後，隨盤中傳出新冠疫情確診人數增加，防疫可能升級，演出大跳水，盤中重挫 1400 點，跌幅一度達 8.5%，後

半場拉抬台積電等權值股，才讓加權指數跌點縮小至 680.76 點，以 15902.37 點作收，成交值爆出 7828 億元新天量! 台股經過連續 2 天跳水急挫，引動融資斷頭賣壓，雖然昨日拉出長下影線，但個股部分仍得留意還陸續有斷頭賣壓，盤勢 Mayday 警報仍未解除，可留意半年線是否發揮支撐力道! 台股短線能否穩住的觀察點為 15600 點城池! 關鍵點位為 15388、15777 與 16023 點。

短線震盪幅度仍大，可以 15600 點為觀察位置，兩端中途站可觀察 15555 與 15653 點，最好能夠力守 15700 點與 15777 點，而多方不要使昨日拉的下影線無功而返，最好能夠站穩 15800 點與 15855 點，才有機會重回 16000 點! 15900 點至 16000 點間觀察的中途站為 15938 與 15978 點，16000 點北方哨站為 16023 點，多方如能收復 16053 點與 16100 點，16100 點北方哨站為 16123 點，才算站穩，至少要收復 16200 點與關鍵密碼 16222 點，多方才可稍稍喘口氣!

但如 15555 點未能守住，反彈力道仍虛，需留意回測 15500 點與 15400 點，期間的重要關鍵密碼為 15458 點，15400 點南方哨站為 15388 點，棄守仍得提防有回測 15000 點城池的危機! 15300 點至 15200 點關鍵位置為 15257 點，如棄守需提防空方攻勢再起，續探 15100 至 15000 點，而 15000 點最後護城河為 14888 點!

盤勢大幅震盪之際，在股市勝敗的的關鍵，除了能夠贏多少，更重要的能夠躲過股災，損失降至最低! 在盤勢尚未回穩之際，仍不建議積極搶反彈，風險極高，而今天的觀察重點，仍在於政府基金進場護盤的主要標的，尤其是台積電等重要權值股，必須率先回穩! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)