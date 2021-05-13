台股開低走高、量縮跌勢收斂 融資斷頭及本土疫情仍是變數

台股正籠罩國內新冠肺炎疫情社區感染擴大的陰霾，美股昨 (12) 日再重挫加重恐慌情緒，台股今 (13) 日以大跌 234 點開出，隨後又擴大跌點至超過 400 點，開盤 10 分鐘最低來到 15368 點，所幸，隨後即收復半年線 15588 點支撐，跌點收斂至 200 點內，預估成交值也縮至 5500 億元左右。

分析師指出，過去 2 日指數崩跌 1333 點，集中市場和店頭市場融資僅洗掉 327 億元，目前集中市場融資餘額仍達 2446 億元，僅是 1 個月來低點，目前大盤處在清洗融資斷頭籌碼期間，斷頭結束才是大盤趨穩反彈的開始，仍須謹慎因應。

另一方面，國內疫情恐升溫，昨日一口氣暴增 16 例本土確診案例，市場恐慌不明感染源向外擴大，接下來的疫情發展勢必將持續牽引台股變化。

從匯市來看，儘管台幣呈偏弱走勢，但尚未見到外資大逃殺的狀況，早盤以小貶 4.5 分開出，隨後收斂貶勢，開盤半小時已突破 28 元關卡，最高來到 27.961 元。

日盛投顧認為，由於國內疫情升溫過快，引起市場恐慌，但台股已連日快速下殺，部分電子股乖離已過大，建議不用過度追殺，但傳產個股則需看疫情變化應對。

國泰證期研究部表示，從周線和月線來看，僅剩金融指數仍維持 KD 交叉向上，其他三大指數也已陸續轉空，且月線是去年疫情以來首度轉空，對指數後續表現將有巨大壓力，尤其弱勢來源主要來自於電子指數，在電子指數未轉強之前，建議操作上應維持保守原則。