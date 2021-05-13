中國信託奪首季支付三冠王 總刷卡消費金額居市場第一

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託榮登今 (2021) 年首季支付三冠王！為提供全客群完整支付服務，中國信託銀行經營策略以信用卡及簽帳金融卡並重，統計今年首季信用卡發卡量達 26.9 萬張、流通卡 744 萬張，簽帳金融卡與信用卡整體刷卡金額達新臺幣 1253 億元，位居業界第一，再奪支付三冠王。

為滿足不同客群，中國信託自 2016 年推出 LINE Pay 簽帳金融卡後廣受歡迎，後續發行的 My Way 簽帳金融卡、英雄聯盟簽帳金融卡亦獲好評，帶動簽帳金融卡的流通卡數及刷卡金額大幅成長。

中國信託銀行不僅在信用卡新發卡數及流通卡數持續成長，年輕客戶及計畫性消費客群青睞的簽帳金融卡亦有龐大消費動能，帶動中信銀行簽帳金融卡年度消費金額一路領先。

以 2020 年底對比 2016 年底的簽帳金融卡相關數據，中國信託簽帳金融卡流通卡數成長率 57%，刷卡消費金額成長率達 186%，顯示簽帳金融卡客群及其消費力道不斷增長。

中國信託銀行分析該行卡友資料指出，46% 簽帳金融卡客戶後續會申辦中信銀行信用卡、30% 簽帳金融卡客戶會同時體驗其他金融產品。