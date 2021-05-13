〈國內疫情升溫〉萬華蘆洲染疫者有連結 陳時中：防疫升三級可能性降低

國內昨 (12) 日一口氣爆出 16 例新冠肺炎本土個案，指揮中心指揮官陳時中今 (13) 日證實，萬華染疫者與蘆洲獅子會群聚案有人與人的連結，且蘆洲、宜蘭與諾富特案的病毒基因定序完全相同，皆為英國變異株，研判是一連串向下延伸的傳播鏈，因此，防疫升至三級的可能性變低。

國內疫情擴大，昨天新增 2 起台北萬華不明感染源個案，蘆洲獅子會群聚也激增至 11 例，另有 1 例基隆婦人感染源待釐清。

陳時中今天上午出席立法院社福及衛環委員會備詢，會前指出，雖然這次疫情很嚴峻，但慢慢的有個源頭的跡象，蘆洲、宜蘭及諾富特群聚案基因定序完全一樣，可能有關聯，目前還無法完全釐清人與人之間的連結。

不過，陳時中透露，根據疫調，昨天新增的萬華病例與蘆洲獅子會案，有人和人的接觸，研判可能是一連串向下的傳播鏈，可以確定的是基因定序相同，但病毒是怎麼跑的還要進一步確定。

陳時中強調，現在還沒有談到封城的地步，防疫警戒升至三級的可能性也可望稍稍降低。

至於萬華茶藝館的疫情是否有向外擴散的風險？陳時中表示，副指揮官陳宗彥昨天已經與萬華分局、警政署開會研商，積極圍堵病毒擴散。北市環保局昨天也已緊急派員至龍山寺一帶進行消毒。