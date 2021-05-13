嘉能可：中國掌握大量電池原料「鈷」 將在電動車占主導地位

全球最大的關鍵電池金屬生產商嘉能可 (Glencore) 周三 (12 日) 表示，除非歐洲、美國車廠獲得足夠鈷的供給，否則將難以追趕中國電動車競爭者。

嘉能可執行長 Ivan Glasenberg 表示，西方汽車製造商天真地認為，可以一直依賴中國為這些電動車競爭者提供電池。中國公司早已意識到電池供應鏈的脆弱性，並掌握剛果大量鈷供給。鈷是電動車中鋰離子電池中所需的金屬。

Glasenberg 表示：「西方車廠並沒有做到這一點，他們要不是不相信這是個問題，就是認為中國會提供電池原料。但是今天中國表明不出口電池，只出口電動車，那電池將從何而來？」

在 Glasenberg 發出警告之際，全球正面臨晶片短缺的問題，汽車供應鏈備受關注。

鈷價過去 6 個月上漲 50%。作為銅、鎳開採的副產品，全世界每年約生產 13 萬噸的鈷，其中超過 60% 來自非洲的剛果民主共和國。

目前中國公司已經控制剛果約 40% 鈷的產量，且還與嘉能可簽署長期供應協議，嘉能可是唯一在剛果開採的西方大型礦商。

中國在鈷加工方面也占據主導地位，還直接投資礦山。今年稍早，寧德時代 (CATL) 以 1.375 億美元入股洛陽鉬業位於剛果的 Kisanfu 銅鈷礦場。

Glasenberg 認為，嘉能可將考慮將其剛果礦場股份出售給西方汽車製造商，他表示 ：「我認為這是個好主意，如果從歷史的角度來看，福特曾經也做到，它掌握供應鏈，無論是橡膠種植園，還是巴西的鋼鐵供應。」

嘉能可預計今年將生產約 3.5 萬噸鈷，並決定在剛果 Mutanda 開發新礦體，鈷礦產量有望增加 2.5 萬至 3 萬噸，預計 18 個月內實現。