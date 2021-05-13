印度疫情失控 第二季手機產、銷現陰霾

印度新冠疫情失控，不光是手機供應鏈產能出問題，連帶使得當地手機銷售也重創，不少法人紛紛看衰今年印度手機出貨量，三星、OPPO、vivo、小米紛紛下修 2021 年第二季印度市場訂單約 10%～20%。

市調機構 Canalys 公布的研究報告顯示，2021 年第一季印度市場的智慧手機出貨量年增 11%，達 3710 萬支。當中小米出貨 1050 萬支，排名第一；三星、vivo、OPPO、realme 出貨量排名則分列第二至第五名。

不過 Canalys 預計，由於印度爆發新一波新冠肺炎疫情，印度市場的智慧手機出貨量在 2021 年第二季大幅下滑。

天風國際分析師郭明錤也發布研究報告稱，預估印度新冠肺炎疫情爆發短期對 Android 手機需求有負面影響。

此外，TrendForce 集邦諮詢指出，全球第二大智慧手機市場印度，受到疫情影響已經導致各大手機品牌的生產與銷售出現下滑。集邦諮詢預計，2021 年全球智慧手機市場的年增率將因此自原先的 9.4%，下修至 8.5%，全年總出貨量約 13.6 億支，且未來不排除有持續下修的可能。

集邦諮詢指出，目前全球前五大手機品牌三星、蘋果、小米、OPPO、vivo，皆在印度有產線，而且比重逐年擴大，但目前的產出仍以供應當地需求為主。依現階段當地生產情況來看，初估第二季至第三季約有 1200 萬支智慧手機的產量受到影響，所以印度全年總生產量可能下滑 7.5%。

另一方面，有媒體報導稱受到印度疫情影響，富士康印度工廠的 iPhone 產量下降 50% 以上。但富士康方面則回應該消息稱，不針對客戶及產品發表任何評論。

