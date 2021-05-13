富旺租用台中高鐵站區5400坪土地20年 將開發商用不動產經營

軌道經濟正發燒，繼華建 (2530-TW) 及達麗 (6177-TW) 結合白天鵝建設團隊，各買下台中高鐵特定區的 4000 坪商業區土地後，富旺 (6219-TW) 今 (13) 日宣布，以 2.01 億元投標取得交通部鐵道局高速鐵路台中車站地區新高鐵段 5429 坪土地 20 年使用權，將開發商用不動產經營。

富旺此台鐵商用土地租賃案，也是正式跨足「商業不動產」領域，增添未來業務市場範疇，為公司整體營運注入強勁成長活水，富旺規劃在此土地投資興建建飯店與商場，投資金額估將超過 30 億元。

富旺董事長林正雄表示，高速鐵路台中車站地區新高鐵段 38 及 39 地鄰近高鐵台中烏日站、台鐵新烏日車站以及台中捷運綠線 G17 站，是中部地區唯一三鐵共構站區。

其中，高鐵台中站，以 2020 年疫情時期每日平均進出人次仍有高達 51,845 人次，是全台旅運量第二大的車站，加上捷運綠線 G17 站為台中市第一條捷運線的起站，串聯台中市區的人潮與商機，有助富旺業務更加多元化的發展動能，是此次富旺參與投標的主要原因。

富旺指出，挾高鐵、台鐵及台中捷運綠線的三鐵共構優勢，已積極密切規劃此土地未來的複合式開發案，以餐旅、飯店、辦公大樓、休閒娛樂等功能為主的商辦承租，掌握中台灣軌道經濟商機，挹注公司未來整體營運長期成長動能。

展望 2021 年，富旺對今年營運成長深具信心，從今年第一季存貨包括待售房地、在建房地、預付房地來看，總計金額仍有高達 61.7 億元。

富旺已公布 2021 年第一季營收 2.85 億元，稅後虧損 2554 萬元，每股虧損 0.17 元。

台中烏日高鐵特區 4 月初土地兩筆面積逾 4000 坪的商業區土地標案，由華建 (2530-TW) 及達麗 (6177-TW) 結合白天鵝建設團隊取得，達麗副總梁景清指出，今天標下的台中高鐵站土地已展開設計，預計 1 年內推案。

達麗建設結合白天鵝建設團隊以 44.2 億元標下 4584.2 坪商業區土地，每坪土地價格 96.4 萬元；華建以 38.96 億元標下 4256.3 坪高鐵特定區商業區土地，換算每坪土地價格為 91.5 萬元。