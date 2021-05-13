〈房產〉北台灣首季新建案平均總價 大安區每戶6847萬元居冠

市調機構統計，北台灣各縣市行政區 2021 年第一季新建案每戶總價（以開價計），最貴前三名依序為大安、中正、松山區，總價最高的大安區，平均每戶新房子要 6847.8 萬元。首季新建案每戶總價最貴的地方大多被台北市行政區所囊括，而北市因房價持續上揚、且坪數放大，許多區域總價因而提高。

住展研發長何世昌表示，北市因房價持續上揚、且坪數放大，造成許多區域總價提高。不過，購屋族不必氣餒，或可考慮新北、桃園等地有捷運建設的地方購屋，仍有部份區域每戶總價在 600 萬元以內。

統計顯示，台北市大安區房價原本就不便宜，新建案成交均價已漲超過每坪 130 萬元，又逢建案坪數持續放大，平均總價快速拉高至近 7000 萬元，比去年同期平均每戶約 3771 萬元大漲逾 8 成。何世昌指出，雖然大安區建案由去年的小坪數轉為中等坪數，但建商還是很務實，不少個案把總價巧妙控制在央行豪宅定義 7000 萬元，與北市府豪宅稅定義的 8000 萬元總價範圍之內。

同時，排名第 2、4、5 名的中正、文山、北投等區，每戶總價都超過 4000 萬元，主因與大安區狀況雷同，都是受到單價上漲與坪數放大所致；當中又以文山區每戶總價比去年同期大漲約 125％最多，主因是文山區今年房價漲勢凌厲，且有諸多高價案開賣所帶動。但第 3 名的松山區每戶總價雖高達近 5000 萬元，但因少了億元級豪宅案加持，比去年同期的平均 9375 萬元縮水。

北台灣每戶總價前 10 高的行政區中，台北市以外行政區僅有永和進榜；永和近期新建案房型坪數雖然變化不大，但因均價已漲破 6 字頭，單價上漲促使每戶總價升高。

至於北台灣每戶總價最低的行政區，意外的落在新北市三峽。三峽近年房價雖然不斷上漲，但今年第一季房價較高的北大特區內沒有新建案，全區唯一新案位在舊市區邊陲、且規劃小坪數產品，因此平均每戶總價僅約 446.8 萬元。

桃園龜山則是總價第二低的區域，原因是龜山推案集中於 A7 重劃區，2 字頭單價與二房產品多，所以總價相當親民。

何世昌認為，以今第一季 1 各行政區的平均每戶總價帶來看，台北市房價水準依然高不可攀，每戶動輒要 3000-6000 多萬元，比較適合口袋較深的換屋族。而預算較有限的首購族，仍可以選擇總價相對低、但有捷運建設的三峽、龜山等地，同樣可以一圓購屋夢。