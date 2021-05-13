〈513全台跳電〉第四輪限電影響229萬戶至18:20 拚今晚恢復供電

台電高雄興達電廠今 (13) 日發生 4 部機組跳電事件，造成全台多處地區輪流限電，評估跳電事件影響約 160 萬瓩電力，台電也宣布將進行第四輪限電，將再影響 229 萬戶供電至 18 點 20 分，台電稍早也緊急召開記者會致歉，發言人張廷抒則表示，將盡速恢復全面供電正常。

台電目前共執行四輪限電作業，最新一輪限電將從 17 點 30 分至 18 點 20 分，限電量 350 萬瓩，估再影響約 229 萬戶，合計四輪限電時間共影響約 846 萬戶，是否會有第五輪限電，將視恢復供電情況而定。

興達電廠今日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致電力無法輸出，共計有 2 部燃煤、2 部燃氣機組跳機，經濟部指出，由於系統頻率驟降，為確保電網安全，台電採取低頻卸載機制，同時緊急搶修設備，已進行分區輪流停電機制來恢復供電，目標是今日晚間恢復供電。

張廷抒表示，今日跳電意外屬於電網故障不是電源問題，台電正緊急搶修中，而電網故障導致興達電廠無法送電，瞬間電壓降至 59.37Hz，低於 60Hz 標準，引發機組跳脫，但強調整體電源仍足夠，今備轉容量仍達 10%，將儘快恢復全面供電正常，並查明原因對外說明。

至於網傳台電啟用閒置機組、太陽光電無法補上、啟動核電等消息，張廷抒指出，今日並沒有啟動閒置機組，不過有掌握到部分民間企業有啟動備用電源，也希望今日能恢復全面供電正常，評估這次復電時間將比 815 大停電快。