〈513全台跳電〉六輪限電共計影響1139萬戶次 估晚間20點全面復電

台電高雄興達電廠今 (13) 日發生 4 部機組跳電事件，造成全台多處地區輪流限電，統計台電六輪限電，共影響約 400 萬戶用電，逾 1139 萬戶次，也預計晚間 20 點恢復全面供電，根據經濟部、科技部掌握資料顯示，今日停電事件確實有造成部分科技產業園區、科技園區廠商用電影響。

台電目前共啟動逾六輪限電作業，從下午 15 點起分批影響 200、193、224、229、164、129 萬戶，合計超過千萬戶次供電受到影響，根據台電搶修規劃，原預計晚間 21 時 40 分全面回復供電，但由於興達電廠燃煤機組提早併聯，用電需求也較預期低，因此預期晚間 20 時可望恢復全面供電。

產業影響方面，經濟部表示，盤點加工處旗下科技產業園區，雖然有部分區域受停電影響，但目前影響最大的是楠梓園區，廠商個別影響程度則將再進行了解。

科學園區方面，科技部表示，各科學園區持續清查受影響用電廠商，並配合台電通知廠商因應，目前已知竹科、中科、南科合計約有 55 家使用 22.8 KV 用電廠商受影響。

科技部進一步指出，停電科學園區中使用 161KV 高壓電廠商並未受影響，受影響主要為 22.8KV 用戶，其中，竹科生醫、宜蘭園區共 27 家，中科台中、虎尾園區共 21 家，南科台南園區則約有 7 家，主要以生技產業為主。

科技部強調，各科學園區與台電平時已建立聯繫管道，本次輪流供電將配合台電通知廠商預為因應，目前科學園區整體營運不受影響。