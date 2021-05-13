台股夯 「股票代操高額獲利」廣告頻傳 金管會示警

台股強強滾，每天成交都爆量，近期金管會接獲民眾檢舉反映坊間有主打「股票代操高額獲利」的不明廣告，金管會提醒，為保障自身權益，民眾如有委託專家代客操作進行投資管理的需求，應委託依法得經營全權委託投資業務的業者辦理，以避免糾紛。

據金管會統計，過去也偶有檢舉案，2018、2019 年有零星的 1、2 件案件，2020 年則有 11 件檢舉、移送檢調 3 件，2021 年以來才進入 5 月，已有 4 件檢舉案、但金管會表示，檢舉案常因證據不足無法移送。

因此，金管會提醒投資人，目前可以申請合法經營全權委託投資業務的業者，包括：投信、投顧、兼營證券投顧業務的證券商、或兼營有價證券全權委託投資業務的信託業，建議民眾於委託投資前，可先至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站查詢合格業者名單。

依證券投資信託及顧問法第 107 條規定，未經主管機關許可，經營全權委託投資業務，處 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 100 萬元以上 5000 萬元以下罰金。民眾如發現有不肖人士進行非法代操，可檢具具體事證予金管會轉請法務部調查局調查，亦可逕向法務部調查局告發。