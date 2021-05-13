〈廣達法說〉零組件供給仍是最大考驗 今年營運拚逐季成長

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (13) 日召開法說，展望今年，仍看好今年筆電、伺服器需求維持成長，但短期零組件供給是最大問題，不過與零組件供應商長期保持良好關係，可望獲得更多支援，今年力拚營運逐季成長，全年筆電、伺服器均看增雙位數。

廣達目前訂單能見度已達第 3 季，第 4 季、明年則還要視零組件供給狀況進一步評估，副董事長梁次震表示，雖然零組件吃緊，但客戶訂單需求仍強，今年上半年營運可望較去年大幅成長。

廣達首季毛利率衝上 6.33%，財務長楊俊烈指出，主因產品組合關係，根據統計，首季筆電出貨中，Chromebook 占比達 30%，營收比重筆電占約 55%、非筆電則占約 45%。

廣達法說會同時，台電高雄興達電廠傳出機組跳電，影響全台供電，梁次震指出，不清楚影響程度，但上次南科跳電確實影響半導體供給，目前除了半導體吃緊外，面板 LCD 也供不應求。

法人關注廣達全球布局，廣達指出，將以客戶需求為主要考量，因應美中貿易爭端，今年在台灣、泰國都有擴張計劃，其中，林口第三生產大樓本季已正式完工啟用，泰國廠也計畫投資逾泰銖 13.295 億元 (約新台幣 4.2 億元) 購地及新建廠房。