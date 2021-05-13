盧明光上任首個成績單 大同首季虧損大幅收斂 每股虧0.13元

大同 (2371-TW) 今 (13) 日公布財報，也是新董座盧明光上任後首個成績單，雖然沒有業外處分土地收益挹注，不過因調整營運體質奏效，使虧損較上季收斂，第 1 季稅後虧損 3.01 億元，但較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.13 元。

大同第 1 季營收 65.68 億元，季減 12.66%、年減 27.7%；毛利率 22.36%，季增 7.48 個百分點、年減 4.64 個百分點；營利率 - 0.49%，虧損較上季收斂、較去年同期正轉負。

大同新經營團隊積極調整集團體質，董事會今日也公告子公司華映最新進展，去年初收到支付命令確定證明書，將密切追蹤華映資產處分及向法院聲請破產進度，持續向華映追償。

大同也公告為調整旗下銷售家電產品子公司大同綜合訊電的財務結構及充實營運資金，及改善其經營狀況，擬現增不超過 5 億元。

盧明光去年底接手經營大同，宣示將導入科技，協助百年企業轉型成功、擦亮百年招牌，拚五年內將大同年營收衝上千億元，也對營運提出三大目標、五大方向。

盧明光首要三大目標將調整資產配置、降低銀行借款、改善財務結構，並進行開源節流，盤點旗下事業部、子公司現有狀況，並強化大同現金資金管理能力。

五大方向將在大同既有事業上持續優化、進行成本控制，包含改善旗下三大事業群九大事業部獲利，持續布局智慧電錶，發展綠能節能儲能，同時發展 5G、IoT 等智能製造，最後則是擴大布局電動車、關鍵零組件。