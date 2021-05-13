否認協助泰豐力抗南港 華豐強調為打造國家隊提升競爭力

泰豐 (2102-TW) 傳結盟華豐 (2109-TW) 董事長沈國榮，要在股東會上與市場派南港 (2101-TW) 勢力對抗，對此，華豐今 (13) 日強調，面對美對台輪胎業實施的高額反傾銷稅，廠商必須加大合作空間，打造國家隊氣勢，不排除與任何一家輪胎廠合作，但否認將協助泰豐對抗南港的傳言是子虛烏有。

近期市場傳出，沈國榮大量買進泰豐輪胎股票，企圖在泰豐 6 月 17 日的股東會上，與南港輪胎對抗；華豐否認此傳言，強調「純屬子虛烏有」。

華豐表示，去年底美國宣布，對台、韓、泰、越南輸出美國的轎車胎和輕卡車胎，課徵反傾銷稅，其中台灣的稅率高達 84%，是其他國家的好幾倍，如此高的稅率，等於封殺台灣輪胎輸出美國，連帶將影響國內輪胎在國際上的能見度。

華豐指出，美國商務部將 5 月下旬公布終判稅率，身為輪胎業的一員，今年以來也與同業探討，如何以合作方式，擴大產品線與市場，因為一家公司、甚至一個產業能否持續發展，在國際上做大做強，競爭力關鍵在產品和市場，不排除與任何一家國內輪胎廠合作，達到產品與市場互補效果。

華豐強調，國內輪胎業彼此間必須加大合作空間、打造國家隊氣勢，才能在全球深耕立足，捨此不為，勢必將被貿易保護主義的洪流淹沒。