旅行業長期抗戰低潮期 雄獅連虧4季 首季EPS-1.63元

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (13) 日公布第一季財報，稅後虧損 1.15 億元，已連續虧損 4 個季度，每股虧損 1.63 元，但呈現連 3 季虧損收斂態勢。

雄獅第一季合併營收 5.55 億元，年減 87.52%，營業毛利 0.82 億元，年減 88.01%，毛利率 14.69%，年減 0.59 個百分點，營業虧損 2.82 億元，年減 1573%，營益率 - 50.78%，年減 50.4 個百分點。

雄獅董事長王文傑日前已表態，出境旅遊恐怕要等到 2023 年才能復甦，要有長期抗戰心理準備。

因此，雄獅仍積極在國內先行深化布局，隨著國人觀光型態轉變，逐漸朝向主題性和深度性的旅遊發展。

展望後市， 雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，一場疫情改變旅遊業傳統生態，業者紛紛在這波衝擊下轉型自強，雄獅秉持降實提虛的核心策略，降低實體旅展費用，提升虛擬通路發展，藉此將最優惠的產品直接回饋給消費者。

同時，為持續朝生活產業集團發展，雄獅旗下電商通路「雄獅嚴選」發展在地農產品與農業精品伴手禮銷售業務，藉此穩住一定的銷售動能，並擴展營運觸角。