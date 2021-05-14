Fisker、鴻海電動車合作案敲定 2023年美國量產、年產能至少15萬輛

電動車製造商 Fisker (FSR-US) 周四 (13 日) 與鴻海 (2354-TW) 敲定 7 年的電動車代工協議 ，計劃 2023 年於美國設立電動車代工廠，預估年產能初步至少達到 15 萬輛，消息傳出後 Fisker 盤後大漲 13%。

儘管廠房所在地尚未確定，但 Fisker 執行長 Henrik Fisker 表示目前口袋名單有 4 個州，包含鴻海也有投資設廠的威斯康辛州。鴻海董事長劉揚偉曾表示，電動車在威州有「美好的未來」，但並未說明細節。

根據協議，兩公司將聯手推動 「Project PEAR」，並分享電動車利潤。兩家公司重申，鴻海最終每年將在多個地點為 Fisker 製造超過 25 萬輛電動車，首批電動車將於 2023 年下半年於美國廠開始生產。

Fisker 周四股價持續受到電動車概念股賣壓影響，下跌 3.3% 至每股 9.95 美元，但與鴻海敲定協議的消息傳出後，盤後大漲 13.07% 至 11.25 美元。

Fisker 表示，與包含半導體的鴻海供應鏈是該此次合作的一大優勢。劉揚偉在一份聲明中表示：「我們擁有全球一流的供應鏈來支持 Project PEAR，尤其是確保晶片和半導體交貨。」

目前 Fisker 尚未確定車輛類型，但預計將以兩家公司公同設計的新輕型平台 FP28 為基礎。Fisker 跨界 5 人坐電動車是第二款正在開發中的車型，未來將於全球銷售，補貼前售價預估低於 3 萬美元。

Fisker 於去年 12 月表示，加拿大汽車供應商麥格納將在歐洲生產其首款車型 Ocean SUV，預計明年第四季量產，而與鴻海的交易不會影響這些計畫。Fisker 也將於今年 11 月洛杉磯車展上展示最終生產版本。

Fisker 拒絕透露誰將為這兩輛車提供電池。

過去一年鴻海積極布局電動車，包括與中國汽車製造商吉利建立合資企業。鴻海目標 2025 年至 2027 年為全球 10% 的電動車代工。