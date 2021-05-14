美鬆綁防疫規範 完全接種疫苗的人無需戴口罩

週四 (13 日) 美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 宣布新公衛建議，完全接種新冠疫苗的人們，無論在室內或室外將無需配戴口罩和保持社交距離。

CDC 主任 Rochelle Walensky 宣布，經過完全接種新冠疫苗的人都不再需要戴口罩或與他人保持 6 英尺 (約 2 公尺) 的社交距離，除非法律或法規 (如工作場所和醫療機構所規定的) 要求。

CDC 主任 Rochelle Walensky 宣布，完全接種疫苗的人無需戴口罩 (圖片：AFP)

Rochelle Walensky 稱，在少數情況下，即使人們在兩週內或更長時間前接種了最後一劑的疫苗接種 (一般完全接種疫苗的)，人們仍需要戴口罩。完全接種的人們在公共交通工具上仍然需要戴口罩，例如在飛機、公車和火車上。

CDC 官員還提到：「未接種疫苗的人仍應繼續戴口罩，免疫系統不佳的人應該在放棄戴口罩前與其醫生諮詢。」

CDC 官員稱，美國都渴望這一刻的到來，美國可以恢復某種常態，這是一個激動人心且強大的時刻，只有在如此眾多的人的努力下，這種情況才能發生，這些人確保美國能夠快速管理三種安全有效的疫苗。

美國總統拜登週四受訪稱，CDC 週四發布新的疫情防控指導是不錯的里程碑。

拜登肯定 CDC 週四發布新疫情防控指導。 (圖片：AFP)

拜登上週設立防疫新目標，希望在美國獨立日 (7 月 4 日) 前，讓 70% 的美國成年人至少接種 1 劑新冠疫苗，完全接種成年人口目標要達 1.6 億人。

CDC 數據顯示，截至週三，超過 1.51 億個、18 歲以上的美國人 (占美國成年人口的 58.7%) 接受至少一劑新冠疫苗。該機構表示，大約有 1.16 億位美國成年人接受完全的疫苗接種，占美國成年人口的 45.1%。