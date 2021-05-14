現代汽車四年內投資美國74億美元 聚焦電動車發展

南韓最大汽車製造商現代汽車（Hyundai）周四（13 日）表示，計畫 2025 年內在美國投資 74 億美元生產電動汽車、升級生產設施，並提高對自動駕駛等智慧移動解決方案的投資。

現代汽車將於 2022 年開始在美國工廠生產電動汽車，子公司起亞汽車（Kia）也計畫跟進。現代目前在阿拉巴馬州有一間車廠，專門生產 Sonata、Elantra、Santa Fe、Tucso 四款汽車，起亞則在喬治亞州的工廠生產汽車。

現代汽車發布聲明說：「在仔細研究過美國市場狀況與美國政府的新電動車政策後，我們正考慮擴大在美國的生產設施與其他方案。」

美國總統拜登先前提出的 2 兆美元基礎建設法案重點之一是加速電動車普及，目標在 2030 年前投資 1,740 億美元，在全美設立 50 萬個電動車充電站。拜登下周將在華府會晤南韓總統文在寅，討論北韓、新冠疫苗等議題。

現代汽車的主要電池供應商 SK Innovation 為了供應福斯汽車與福特汽車電動車電池，也在美國蓋新工廠，並且計畫擴大在美國的產能。

不過現代汽車並未提供投資計畫細節，僅表示會針對起亞在內的兩間美國車廠投資。

現代汽車並表示將與美國和商業夥伴合作，計畫推出氫電休旅車 NEXO、建造氫能充電站，也會投資機器人、城市空中交通與自動駕駛技術。