NAND二哥鎧俠砸200億日圓建研發大樓 2023年營運

日本 NAND 快閃記憶體大廠鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體) 於 13 日 (週四) 宣布，該公司將於日本橫濱科技園區內興建技術開發新大樓。此外，在橫濱市內也將設立新的研究開發據點，目前的暫定名稱為「新子安研究據點」。

根據《日刊工業新聞》14 日報導，鎧俠這項投資計畫將耗資約 200 億日圓 (約新台幣 51 億元)，兩個新據點也都預計在 2023 年展開營運。

這是考量到未來的員工人數將會增加，且鎧俠舊東家的東芝集團 (6502-JP) 在目前仍分散在各處據點的人員，屆時也將整合以提升工作效率。

橫濱科技園區的技術開發新大樓在未來完成後，工作空間將擴大到 2 倍左右。新大樓是一棟 6 層樓的建築物，總樓地板面積約為 4 萬平方公尺。主要業務將特別著重在強化 NAND 快閃記憶體及 SSD 固態硬碟的產品評估機能。

另一方面，新子安研究據點則會備有先進研究用途的無塵室，將負責材料、製程等的研究。

日刊工業新聞在週三 (12 日) 也曾報導鎧俠計畫在日本岩手縣的北上工廠，新建 NAND 快閃記憶體製造用的 K2 廠房，投資金額估計約 2 兆日圓，同樣會在 2023 年展開營運。

K2 廠將於 2022 年的春天左右著手興建，預計在 2023 年春天完成廠房工程，並於數個月後展開 3D NAND 快閃記憶體的生產。