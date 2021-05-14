三能-KY首季獲利大增1.94倍 每股純益0.7元

專業烘焙器具供應商三能 - KY(6671-TW) 今 (14) 日公布第一季財報，稅後純益 4251 萬元，年增 1.94 倍，每股純益 0.7 元，為反映上游原物料漲價，三能第二季起將針對台灣與中國市場調高產品售價。

三能 - KY 第一季營收 4.46 億元，季減 18.83%，年增 36.99%，毛利率 38.54%，季減 1.56 個百分點，年增 0.94 個百分點，稅後純益為 4251 萬元，季減 38.1%，年增 1.94 倍，每股純益 0.7 元。

三能 - KY 現有台灣及中國無錫產生線，供應兩岸烘焙業使用，第二季起將調高產品售價，4 月大陸銷售產品開始調高，5 月則調高台灣售價，依目前鋼鐵原物料的價格上漲趨勢來看，市場估，三能 - KY 第二季烘焙器具產品價格調漲幅度應在 1 成內。

三能 - KY 去年稅後純益 2.22 億元，年增 17.56%，每股純益 3.66 元，去年盈餘擬配發放現金股利 3 元

三能 - KY 2021 年將持續推出新創產品，除陸續推出一體成型鑄鋁土司盒、動物造型土司盒持續熱銷，2021 年也正開發設計一系列新產品，並與多家烘焙同業及文創企業展開聯名行銷。