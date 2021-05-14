台股反攻號角確立？投資三類股抗市場多空、攻守兼備

台股今 (14) 日上演跌深強彈，一度收復萬六大關，尤其新冠疫情持續擴大，反攻號角是否確立備受關注，法人表示，近期台股震盪劇烈，投資人若要逢低伺機布局，可以選擇「高 ESG、高股息、藍籌股」三類股，有助面對市場多空、攻守兼備。

台灣連日來疫情升溫，中央疫情指揮中心表示疫情已進入「非常嚴峻」的階段，雖尚未宣布防疫升級至第三級，但日前消息一出，台股連日出現恐慌性賣壓湧現，一度跌破萬六大關，所幸今日隨著美股反彈，台股的恐慌氣氛有收斂跡象，開盤走高一度大漲超過 400 點、重回萬六，台股止跌訊號似浮現，但盤中漲勢又見收斂，震盪劇烈時選股成為重要課題。

法人進一步指出，台股先前短線技術性指標有過熱跡象，加上近期疫情台灣連日出現本土案例，使國內對防疫開始緊張，加上台股於去年疫情以來，除了去年 3 月有大幅修正外，其他並未有像樣的修正，但事實上從台股盤勢結構與景氣結構來看，反而「歡迎」近日的大幅修正，多頭過程中的急跌表現，剛好把先前台股過熱跡象給稍加冷卻，這應看成正常也是健康的現象，投資人無需過度恐慌。

國泰台灣 ESG 高息藍籌基金經理人莊國偉也表示，短線大幅修正反有利籌碼沈澱，也符合多頭市場的急跌緩漲特性，而從大方向來看，台灣景氣恢復及疫苗施打，且防疫升級下，可關注景氣中長線無虞的投資機會。

莊國偉進一步表示，尤其就當前來看，台灣大型藍籌股企業財報及財測都趨於穩健，根據 Bloomberg 資料統計，有 ESG 永續企業的 ROE 較高，獲利展望佳也往往推升股價表現，因此建議投資人在市場慌亂時更應冷靜觀察，待技術面整理後可伺機進場布局提前修正或具 ESG 長線投資趨勢的永續藍籌企業及高息股，以 ESG 護航、高股息為下檔保護，同時透過優質藍籌的傳產、金融、電子多元布局，讓投資無懼市場多空、攻守兼備。