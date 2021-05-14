【倫元投顧】風水輪流轉

◆盤勢分析

美國投資人終於了解 4 月 CPI(消費者物價指數)年增率 4.2% 只是去 (2020) 年基期低的原因，恐慌氣氛淡去、美股大反彈，台股今天終於也跟進反彈了！傳產稍微止跌、電子就強彈(可惜尾盤又殺下來)，從電子比重不到 5 成但反彈力道很強來看，電子股的短線賣壓應該都肅清了。

不過，電子股暫時只能以跌深反彈視之，畢竟市場人氣尚未從傳產完全撤離 (電子比重至少要回到 6 成以上)，再往上彈則上檔解套賣壓會出來，換句話說，電子股不會 V 型反彈，比較傾向震盪落底方式進行；即來回測試低點支撐，在市場人氣未正式歸隊電子股之前，可先觀察價值超跌個股的第二隻腳，如果守穩才是安全買進時機。

從結構面分析，前期在傳產股非常強勢時，法人資金紛紛出電子轉進傳產，導致電子股失血之後，又遭逢法人賣壓，而法人多數持有績優的電子股，是以越是質優的電子股反而賣壓不斷；然而，現在似乎要風水輪流轉了，一旦法人開始賣出傳產股，下周轉進電子的機率頗高。

楊天迪 分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任