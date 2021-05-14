外資低接敲進鋼鐵、航運股 調節面板雙虎逾10萬張
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台股今 (14) 日在電子權值股撐盤下，終場上漲 156 點、收 15827 點，成交量 5105 億元，三大法人合計賣超 148.03 億元，其中，外資低接卡位傳產、航運股，反手調節面板雙虎近 13 萬張，及聯電、華邦電等電子股。
三大法人方面，外資今日續砍 136.59 億元，投信持續加碼、買超 24.64 億元，自營商同樣站在空方，賣超 36.11 億元，三大法人合計賣超 148.03 億元；期貨方面，外資減碼空單 5362 口，空單未平倉口數降至 15524 口。
外資今日低接買進鋼鐵股，大買大成鋼 2.2 萬張，為買超冠軍，其次為中鋼約 2 萬張、中鴻 7284 張、燁輝也有近 6000 張；外資也持續買進航運股，包括陽明 1.5 萬張、萬海逾 1.2 萬張，裕民、新興也都有超過 6000 張；其他傳產股則有台玻、集盛、華榮等獲青睞；元大滬深 300 正 2 也獲 1.4 萬張。
外資昨日回補面板雙雄，今日反手調節，減碼友達近 7 萬張、群創近 6 萬張，兩檔並列賣超前兩名，其次包括聯電 5.3 萬張、華航近 5 萬張、中石化 2.2 萬張、華邦電 2.1 萬張。
投信買超則集中金融、電子族群，金融股包括開發金 3066 張，永豐金、中信金、第一金等均有買超逾千張，電子股則敲進技嘉、欣興、金居超過 2000 張，仁寶、聯電、南電、金像電、英業達也有逾 1500 張。
投信賣超操作則與外資不同調，調節南紡 1.6 萬張外，減碼傳產中的大成鋼、中鴻、中鋼、榮成等；散裝航運也遭調節，包括陽明、慧洋 - KY、裕民等。