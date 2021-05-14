〈富采法說〉Q2要獲利「蠻有機會」 下半年擴增高階四元LED產能

LED 龍頭廠富采投控 (3714-TW) 今 (14) 日召開法說，第一季每股虧損收斂至 0.38 元，富采看好，第二季隨著 Mini LED 出貨放量，加上高階應用產品持續拉升，單季要獲利「蠻有機會」；此外，上半年紅光產能均滿載，下半年也將擴增高階四元產能，第四季起貢獻營收。

富采第一季營收 68.79 億元，季增 1.1%，毛利率達 13.7%，季增 6.2 個百分點，營益率 - 4.8%，較去年第四季的 - 18.1% 大幅改善；稅後虧損 2.6 億元，每股虧損 0.38 元。

富采財務長張博儀表示，Mini LED 產品第一季已開始陸續量產出貨，帶動第一季淡季不淡，營收持續走揚。

張博儀指出，第一、二季受惠車用、感測及植物照明等需求強勁，紅光產能均滿載，藍光、封裝模組也維持高產能利用率水準；下半年將擴增高階四元 (紅黃橙光) 產能，預期最快第四季開始貢獻營收。

張博儀強調，目前富采策略為逐步提升高階產品比重，近來包括車用、感測等高階應用均持續成長，也持續朝建築與植物照明等高毛利照明推進，加上 Mini LED 出貨動能提升，第二季營收可望明顯增加，毛利率也會持續向上改善，單季蠻有機會達到獲利表現。

富采去年第四季存貨金額約 42.56 億元，今年第一季已進一步拉升至 56.92 億元。張博儀指出，主要是策略性提高庫存，以因應後續客戶的 Mini LED 拉貨需求，就客戶訂單能見度來看，對後續庫存去化樂觀看待，庫存水位還算健康。