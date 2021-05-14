晶華Q1獲利年增逾8成 EPS 2.11元創5季來新高

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (14) 日召開董事會通過第一季財報，稅後純益 2.68 億元，年增 81.68%，每股純益 (EPS)2.11 元，創 5 季高點。

晶華指出，由於第一季疫情較穩定，在落實防疫措施前題下，推出多項行銷方案，使台北晶華、台南晶英、宜蘭晶泉丰旅和子公司太魯閣晶英、達美樂等營收和獲利皆有增加。

不過，由於受到新冠肺炎疫情的影響，考量營運資金規劃，晶華董事會已通過第一季盈餘暫不分配。

晶華第一季合併營收 15.46 億元，年增 13.62%，營業毛利 5 億元，年增 37.65%，毛利率 32.32%，年增 5.64 個百分點，營業利益 3.02 億元，年增 76.85%，營益率 19.53%，年增 6.99 個百分點。

晶華指出，第一季旗下各酒店在所屬地區的營運績效皆名列前茅，進入第二季後，由於近來本土確診案例增加，已超前布署，比照防疫旅館的 SOP，增加客房、餐廳和公共區域的消毒熱點加強清潔頻率，並全面執行消費實聯制，以及添購國防軍事等級的紅外線熱像測溫儀。

為因應宅商機發燒，台北晶華也已成立全台唯一的美食快熱送車隊，提供自我管控遞送流程品質的美食外送服務，並提供企業行號客製化的行動會議室、以及量身打造的辦公空間，為異地辦公分流措施預作準備。

另外，晶華在台灣的第 15 個據點捷絲旅台南十鼓館將在 6 月 1 日試營運，而越南的富國島麗晶酒店預計下半年開幕，印尼峇里島、成都和三亞的麗晶據點也積極籌畫中，準備迎接全球解封後的報復性旅遊潮。