〈富采法說〉Mini LED產能本季起滿載至年底 今年營收占比估3成

LED 龍頭廠富采投控 (3714-TW) 今 (14) 日召開法說，富采指出，Mini LED 產能第二季起達滿載，第三季、第四季均可望滿載生產，今年相關營收占比將逐季成長，全年可達 30%。

富采目前 Mini LED 年產能達 4 吋 100 萬片，約可生產 1000 萬台 Mini LED 應用裝置。財務長張博儀指出，3 月已開始量產出貨，但 3、4 月產能還未全滿，第二季單月滿載，第三季整季全滿，第四季也會延續稼動率高的情況。

張博儀表示，就 3 月出貨以來的觀察，對今年需求與出貨樂觀看待，今年全年 Mini LED 產能利用率將維持高檔，營收占比也會逐月、逐季成長，全年營收占比可望達 30%。

是否有進一步擴產計畫，張博儀回應，今年計畫利用現有 Mini LED 產能，優先考量產線效率、良率提升等方式，擠出更多有效產能，暫時沒有擴產計畫。

張博儀指出，富采旗下晶電 Mini LED 除 IT 應用外，也開始導入品牌電視、大尺寸 LED 顯示器等，並開發出大於 1000 奈米以上的長波段紅外線 LED，未來有機會開發更多生物感測應用。

至於富采旗下隆達 Mini LED 背光除 IT 應用，也將推向高階車用面板等，並取得非蘋品牌陣營導入相關產品，看好下半年訂單與設計導入動能強勁。