又一家紙媒殞落 《台灣蘋果日報》紙本不敵虧損5/18起停刊

去年 6 月《聯合晚報》因發行量無法達到收支平衡走入歷史，又有 1 家紙媒營運撐不住，《台灣蘋果日報》今 (14) 日宣布，紙本將於 5 月 17 日最後一次出刊，18 日起正式停刊，未來將集中資源發展《蘋果新聞網》。

《台灣蘋果日報》今天在給讀者的一封信指出，創刊 18 年以來，以創新的內容改變台灣媒體環境，目前每天仍有十萬份的銷量，但如今也被媒體環境所改變，由於營運上虧損持續，在非常不得已的情況下，壹傳媒集團決定《台灣蘋果日報》紙本停刊。

網路發展已經徹底改變讀者的閱讀習慣，《台灣蘋果日報》指出，雖然他們是台灣媒體轉型的先行者，無論是動畫、影片、即時新聞，乃至於網路的訂閱制，都勇於嘗試、勇於改變，但數位洪流超乎想像，尤其是 Google、Facebook 等數位平台的壟斷，造成廣告資源的大量流失，對紙媒不啻是沈痛打擊。

此外，香港政治局勢加速惡化，創辦人黎智英繫獄於監獄，各種廣告資源也遭到扼殺，使得香港《蘋果日報》營運萬分艱辛，已經無法再支撐虧損。

《台灣蘋果日報》表示，縱然公司努力縮減虧損，仍然無法挽回頹勢，因此，不得不宣布紙本停刊，把所有資源專注於數位，只能向讀者深深說聲抱歉。

據傳，《台灣蘋果日報》停刊，第一波將裁員 300 多人，社長陳裕鑫已向行政總裁表示即日起辭去董事及台蘋社長、紙媒總編輯等職務。陳裕鑫也在內部信件指出，因事出急迫，無法更早通知各位同事，是公司感到很抱歉的地方。

陳裕鑫說，公司會在 16 日前通知相關被資遣的同事，依照勞基法辦理應得的資遣費，且仍會給付從 17 日起至 5 月底的薪資，6 月 1 日起再加計依年資應得的預告工資薪資。