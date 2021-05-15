〈國內疫情升溫〉本土確診單日暴增180例 雙北提升至第三級警戒至5/28

昨日本土確診單日暴增 180 人，行政院今 (15) 日上午召開臨時記者會，指揮中心指揮官陳時中宣布，考量疫調不足以有效控制疫情、疫情升高下，雙北即日起至 5 月 28 日，防疫等級提升至第三級。

陳時中表示，下午將宣布的確診有 180 例本土以及 5 例境外，疫情熱區陽性篩檢率偏高，萬華區更達 10%，疫調不足以有效控制疫情、疫情升高下，新北市和台北市提升至三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉、宗教活動停止進香團、繞境，宮廟活動落實實聯制，中小學校園停止對外開放。

對於雙北市防疫等級升級恐衝擊股匯市，行政院長蘇貞昌表示，目前看國內經濟、台股基本面仍佳；陳時中則表示，目前還是維持上班上課，提升防疫等級，就是希望把疫情對經濟的衝擊降至最小。

根據指揮中心訂定的「疫情分級」及「疫情警戒標準及因應事項」，第三級警戒兩項要件，單週出現 3 件以上社區群聚事件，或 1 天確診 10 名以上感染源不明之本土案例，符合其一警戒就會升級。

第三級警戒下，所有民眾必須外出全程戴口罩，禁止室內 5 人以上，室外 10 人以上聚會；僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其它營業及公共場域全部必須關閉。