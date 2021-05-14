【安聯投信】電子股回神 台股守穩半年線

近日飽受國內外利空消息、雜音干擾而大幅拉回震盪的台股，14 日受到美股全面走揚的提振，加上籌碼面歷經過去幾日的快速整理，一甩過去幾日的頹勢，展現反彈走勢，早盤並一度重返萬六以上，隨後漲幅收斂，盤中高低點震盪達 373 點，終場以上漲 156.99 點，收在 15827.09 點，守穩半年線。成交量 5137.67 億元，周線連二黑。

安聯投信表示，14 日台股呈現大幅反彈，主要是受惠於電子股回神；從各類股表現來看，包括機電、半導體、電子指數、網通及塑膠等指數的漲幅都明顯領先大盤；但相形之下，先前強勢的傳產股像是鋼鐵、運輸及造紙等指數的走勢明顯相對疲軟。

針對近期盤勢，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股出現大幅震盪，主要是緣於美股創高後，科技股多數仍受到年初迄今市場風格快速轉換影響而承壓，加上疫情升溫衝擊投資信心，凌亂酬碼面臨整理等加重賣壓所致，傳產族群也因為先前漲幅較大、順勢拉回修正。

蕭惠中表示，短線上，市場消息較紛雜，包括對惡性通膨擔憂、本土病例增加、印度疫情恐影響手機銷售等。但拉回到基本面，現階段並未看到景氣復甦轉向的跡象，最近盤勢震盪主要還是籌碼鬆動原因居多。台股是否落底可優先關注傳產股。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，對於近期科技股的修正，短線或許受心理面的衝擊而跟疫情有關，但展望後市還是要回頭看全球景氣復甦走向；目前來看，基本面並未因此沒有變化；儘管經歷三個交易日的大幅度洗禮，但 14 日台股仍穩定收在半年線之上，因此從技術面來看也算是正面回穩。

就資金面來看，鍾安綾表示，台股近期不時爆大量，主要因散戶參與度提升，加上當沖盛行，市場震盪幅度難免較大，熱門股更易暴漲暴跌，且常常非基本面變化引發。就評價面來看，目前流動性充裕，評價面較不用擔心。

在投資方向上，鍾安綾表示，科技股關注 AIoT(人工智慧物聯網)、車用電子、高速傳輸、IC 載板、PCB、5G 概念、面板等趨勢，傳產股持續看好鋼鐵、貨櫃及散裝等族群。至於在後續觀察 上，建議可留意：美國對於通膨的態度、台灣疫情進度、亞洲其他國家的防疫進度，例如馬來西亞等等。

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