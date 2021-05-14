疫情升溫、鴿聲未斷 定期定額佈局股票型基金

全球疫情再度擴大，加上通膨急速上升恐促使提早升息，雙重擔憂造成全球股市劇烈震盪。「鉅亨買基金」認為，雖然美國物價年增率今年有升高的壓力，但明年可望回落至 2% 以內，預期聯準會不會因此調整貨幣政策，不過美國 10 年公債殖利率很可能跟隨物價年增率走高，看好對利率較不敏感的價值類股或受惠於需求復甦的週期類股，建議投資人可以定期定額方式佈局相關股票型基金。

美國近期公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 4.2%，創 12 年新高。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，美國物價年增率與供應商交貨有密切相關，從 1955 年以來，美國共經歷過 12 輪庫存週期，當供應商交貨分項突破 60 時，廠商需要 12 至 14 個月的調整時間，才能讓供應商交貨分項重新回到 60 以下。此輪美國供應商交貨分項突破 60 的時間是去年 10 月，按照過往經驗，今年 10 月至 12 月美國供不應求的情況應可獲得緩解，物價升高壓力也會因此降低。

張榮仁指出，美國此次供不應求情況可能與過往不同，在美國政府多輪紓困與加發失業補助津貼的幫助下，美國民眾消費力並未因為經濟衰退而下降，反而因為不工作就有收入，許多人不願意回到勞動市場。隨著疫苗施打普及，積壓已久的需求逐步爆發出來，但在失業補助津貼還沒結束的情形下，復工較慢，生產遠遠跟不上需求成長。美國聯邦失業補助津貼將於 9 月到期，加上疫苗施打順利，美國供給可望於第四季大幅成長，有助舒緩供不應求的情況。

美國日前公布的 4 月非農就業報告僅新增 26.6 萬，與預期的近 98 萬相差甚大，失業率又回升到 6.1％。張榮仁分析，美國目前的就業狀況仍不理想，以聯準會重視勞動市場的發展來看，在未充份就業下，聯準會仍可望維持寬鬆基調。聯準會半年金融穩定報告指出，即使經濟正在逐步恢復，但企業仍有極大破產風險，部分資產價格有可能因為風險情緒退縮而大幅回落，聯準會將繼續為經濟提供強力支撐，直到完全復甦。由此顯示美國離升息還很遙遠。

照目前疫苗施打速度來看，美國將於年中左右達成群體免疫，可望於年中迎來報復性消費潮，屆時美國經濟數據將大量優於預期，並再次推升美國 10 年公債殖利率。張榮仁認為，價值與成長類股走勢也將與年初相似，當美國長期公債殖利率快速升高時，對無風險利率變化較不敏感的價值類股將再次跑贏成長類股；另外，隨著消費潮的到來，受惠需求復甦的週期類股也是看好的標的。建議投資人可趁股市震盪拉回時，利用「鉅亨買基金」的申購優惠方案進場佈局。

【精選基金】

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