智冠Q1純益季減5% 每股賺1.58元

智冠 (5478-TW) 今 (14) 日公告第一季財報，由於未有新遊戲推出，營運較上季與去年同期下滑，但仍站穩高檔，稅後純益 1.91 億元，季減 5%，年減 25%，每股純益 1.58 元。

智冠第一季營收 17.37 億元，季增 4%，年減 10%，毛利率 47.56%，季減 6.04 個百分點，年減 3.72 個百分點，營益率 14.06%，季減 0.14 個百分點，年減 2.02 個百分點；稅後純益 1.91 億元，季減 5%，年減 25%，每股純益 1.58 元。

智冠指出，今年第一季主要為既有常態服務收入，並無集團自有新遊戲推出，使營運下滑。

展望第二季，除遊戲通路業務穩定成長，並將逐步開啟東南亞市場更多合作機會；旗下遊戲新幹線與弘煜科聯合發行的戰棋新作《風色幻想 SP 手機版》將陸續啟動。

此外，智冠 6 月還將開啟東南亞遊戲營運服務，首款引進跨平台遊戲《流火之詩 Ⅱ：燃》手機及 HTML5 網頁端版本，預計在新加坡、馬來西亞、印度、菲律賓、汶萊等地同步上線，現有遊戲也持續帶來改版內容。

中華網龍今年全力研發手遊新品《尋秦記 M》，自研手遊《吞食天地 M》也已成功授權中國營運，即將展開當地服務，為營運添動能。